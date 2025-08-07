Mhoni Vidente le saca la carta del Loco a La Casa de los Famosos: “alguien del año pasado los embrujó”

Mhoni Vidente no tiene dudas sobre las razones por las que, desde su punto de vista, la tercera temporada de La Casa de los Famosos México no tiene el mismo éxito que las anteriores: alguien del pasado está tomando venganza.

La astróloga le echó las cartas a la tercera temporada del reality show de Televisa y el resultado fue escalofriante incluso para ella.

“Me sale la carta del loco y la carta del diablo. Lo que está diciendo es que hay una brujería muy fuerte”, aseveró Mhoni con las cartas en la mano.

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México empezó hace dos semanas y ya tuvo una primera eliminada: Oliva Collins, que fue vencida en el carrusel de eliminación por Adrián Di Monte.

“Ha sido una temporada muy desangelada”, dijo Mhoni Vidente, quien solamente rescata la participación de Aldo de Nigris ya que considera que será el próximo William Levy.

La tarotista, al sacar las cartas del loco y el diablo, hizo una interpretación que parece apuntar al polémico Adrián Marcelo, el habitante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos que tuvo problemas tan serios con la producción que finalmente se salió del reality.

Las cartas que marcan el destino de la Casa, según Mhoni Youtube

“Esta brujería viene de alguien que quedó muy en la segunda temporada o en la primera, y que se está vengando de La Casa de los Famosos”, dijo Mhoni.

¿Quién podría estar haciendo brujería a La Casa de los Famosos?

En la primera temporada, sin embargo, no hubo escándalos mayores; y la mayor polémica fue en torno a la salud mental de Bárbara Torres, quien se notó visiblemente afectada mientras estuvo encerrada.

En cambio, la segunda temporada fue especialmente conflictiva por el choque entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre, quienes llegaron incluso a las amenazas, provocando que los habitantes se dividieran en dos bandos. Marcelo también se enfrentó verbalmente con Gala Montes, quien lo acusó de violencia machista por los comentarios que le hizo.

Mhoni Vidente no dio nombres pero dijo que la brujería que pesa sobre La Casa de los Famosos es la explicación para su “bajo rating”.