Gala Montes, a un año de La Casa de los Famosos México, está imparable y acepta que hay algo que la hiere

Tan rápido como turbulento ha pasado un año desde que Gala Montes entró a La casa de los famosos México, y la actriz que conocimos entre lágrimas, peleas y revelaciones, ya no es la misma. Desde los pasillos de Televisa San Ángel, donde su voz resuena con la claridad de quien ha aprendido a usar el dolor como herramienta, Gala nos recibe con una mezcla de energía, franqueza y ese humor ácido que la caracteriza. Su mirada es directa, sin rodeos.

“Es sorprendente que ya haya pasado un año, no lo puedo creer, todavía me acuerdo cuando estaba preparando todo para desaparecerme tres meses de la faz de la tierra, y me siento muy feliz de todo lo que ha sucedido, obviamente no ha sido fácil, pero nada es fácil en la vida, yo siempre me formo en la fila de lo difícil porque en lo fácil hay mucha gente y el que no arriesga no gana”, reflexiona en una entrevista con TVyNovelas.

“QUERÍA IR POR MIS SUEÑOS”

Hoy, Gala se sube al escenario de Lagunilla mi barrio por unas semanas, un proyecto al que se suma con la misma entrega con la que entrena box para una pelea profesional que la espera el 17 de agosto. Sí, Gala se subirá al ring. Y lo dice con la emoción intacta de quien entendió que la vida también se pelea con guantes puestos y la guardia alta. “Hago mucho ejercicio, estoy practicando box, yo tuve trastornos alimenticios, entonces no me gusta fomentar esto de aplaudirle a las celebridades si bajan o suben de peso. Simplemente estoy haciendo box porque tengo que enfrentarme a una peleadora profesional en agosto, y eso, sin querer, me ha hecho bajar de peso, pero yo valgo lo mismo, si estoy más arriba de mi peso o en este peso”, afirma con firmeza.

En su música, como en su vida, Gala no se calla. Acaba de lanzar Riesgos, un sencillo con el que fusiona trap y ranchero, fiel reflejo de su identidad híbrida y disruptiva. Y es que la artista no canta desde el adorno, canta desde la entraña. “Justamente fue una decisión que tomé cuando salí de La casa de los famosos, dije que quería ir por mis sueños, quería tomar riesgos y de eso va esta nueva canción. Creo que estos últimos meses he estado tomando muchos riesgos, y de eso se trata la vida, para poder cumplir los sueños debemos tomar riesgos y eso es lo que quiero transmitirle a la gente y en unos años sentirme muy orgullosa de esta iniciativa”.

Su música viene del dolor. De ese que no se dice, que no se grita, pero que se transforma en arte. “La ansiedad no se quita, yo nací con eso, luego me tomo como 15 cafés al día, pero justamente la ansiedad es lo que me hace crear muchas cosas, sublimar muchos dolores, por eso ahora estoy componiendo más que nunca, estoy trabajando en mi nuevo álbum que se va a llamar Pastora alemana”.

“ES DIFÍCIL CONTROLAR LAS POLÉMICAS”

¿Por qué Pastora alemana? La respuesta tiene algo de ironía y algo de fuerza salvaje: “Yo desde que nací he sido una pastora alemana, la verdad es que esta vida es para los fuertes porque está cañón, está uno correteando la chuleta y le meten a uno el pie, pero es de pastoras alemanas salir adelante y seguir trabajando en lo que uno sabe hacer”. La fama tiene un precio, y Gala lo sabe mejor que nadie. “Está padre ser famosa, pero te roban, se aprovechan de ti, es difícil controlar las críticas, las polémicas, pero yo sigo trabajando, habrá gente que no le guste, que no acepte mis preferencias sexuales, que me vista de cierta manera, pero yo prefiero eso a ser igual que todo el mundo, hay que ser disruptivos”.

Sobre las polémicas que la rodean, lanza una frase que condensa su nueva filosofía: “La gente habla mucho de mi carrera, de los pasos que doy y yo simplemente veo que quienes me odian se toman la molestia de comentar y de generar vistas, y eso a mí me ayuda a monetizar, por eso veo mi cuenta de banco y no me deprimo”.

Los golpes más duros; sin embargo, han venido de quienes menos esperaba. Hablamos de los conflictos familiares, de palabras que duelen más que los puños. La protagonista de melodramas como Diseñando tu amor no los esquiva. “Creo que lo mejor es quedarse callados, es duro, sí me duelen ciertos comentarios, bastante, pero precisamente yo utilizo ese dolor para crear, para componer canciones, para salir al escenario, para pelear este 17 de agosto”.

"¡ME CAMBIÓ LA VIDA!”

Desde su paso por La casa de los famosos, Gala entendió que no podía quedarse quieta. La audiencia conectó con su vulnerabilidad, con su fuerza al enfrentar situaciones de violencia dentro del programa, especialmente con Adrián Marcelo, y con su decisión de mantenerse auténtica. “Claro que me cambió la vida, yo creo que el ser humano siempre está en constante cambio, más si te encierran tres meses en una casa y sales y SIGUE... >>> eras más famosa de lo que pensabas”.

Ahora más que nunca, los productores la buscan. Las propuestas no dejan de llegar. “Ahorita no puedo meterme seis meses a grabar una novela, pero no estoy peleada con el género. Quizás el año siguiente sí regrese, he rechazado propuestas porque estoy muy enfocada en mi música”. Sin embargo, no descarta un regreso con un personaje más complejo: “Ya he participado en varias telenovelas, he hecho el papel de la buena, de la mala, y me gusta más ser la villana, es más divertido. Me encantaría hacer una Teresa, por supuesto, creo que tengo el carácter, la fuerza”.

Lo cierto es que, de momento, Gala no tiene intención de frenar. “Cada vez están más caro los ‘súper’, entonces nos toca trabajar bastante”, dice riendo. Su sentido del humor es parte del escudo con el que enfrenta los días.

MIRA LA ENTREVISTA CON GALA MONTES

“MUCHA GENTE ME ODIA, PERO YO VOY A SEGUIR”

Además de actriz, compositora y boxeadora, Gala también es productora de su propia música. Y si le preguntamos si está enamorada, esquiva con una sonrisa: “Enamorada de la vida, de mi nueva canción, Riesgos, que ya está en las plataformas digitales. Como saben, yo soy una artista independiente, yo lo produje, lo dirigí, de milagro no lo edité, pero les pido mucho apoyo”. Su anterior sencillo, Más bonita que el mar, también dejó ver esa mezcla de sensibilidad y crudeza. “Es una canción para que la disfruten con una cerveza en la playa”, comentó entre risas.

En el panorama musical, Gala se inspira en figuras como Danna Paola y Rosalía, pero lo dice con su toque irreverente: “Ahora sí que hay muchísimas mujeres que nos inspiran día a día y por algo comenzaron ellas y por supuesto que todo esto va acompañado no solamente de tocar puertas, sino de abrirlas. No hay que tocarlas, hay que abrirlas”.

Un año después del fenómeno televisivo que protagonizó junto a Karime Pindter y Briggitte Bozzo, Gala no reniega de la experiencia. “Agradezco a La casa de los famosos porque mucha gente me conoce gracias a ese proyecto, también mucha gente me odia, pero yo voy a seguir”. Y ese “seguir” se ha vuelto su bandera. Gala Montes no pretende gustar a todos. Ni quiere. Habla con libertad sobre sus preferencias, sobre su estética, su pasado y sus heridas. Y aunque muchos quisieran verla tropezar, ella ha elegido convertir cada tropiezo en una nueva canción, una nueva obra o una nueva pelea que ganar. Y si algo ha aprendido este año, es que el dolor no la rompe, la transforma. Porque como ella misma dice, sin buscar compasión, pero con toda la fuerza de una artista en resistencia: “El dolor la hace fuerte”.