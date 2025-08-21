Suscríbete
“Me engañaron": Lupita D’Alessio acusa a Ari Borovoy de abandonarla en su gira

La cantante publicó un video para contar su mala experiencia pero lo borró más tarde

August 20, 2025 • 
Alejandro Flores
Lupita D'Alessio.jpg

Lupita se arrepintió de su publicación

Instagram

Lupita D’Alessio atraviesa un momento complicado por un dolor en su pierna derecha que le molesta sobre todo durante los conciertos. “Estos días he nadado para aminorar la molestia y ahí la llevamos”, dijo la cantante en un video que publicó en su cuenta de Instagram pero que borró horas después.

En el video, no solamente habla de su salud sino del conflicto que ha tenido desde hace tres meses con Ari Borovoy y su compañía productora Bobo. “Me hicieron creer que estaba yo en familia con ellos”, dijo Lupita, visiblemente dolida por el trato que, de acuerdo con su opinión, ha sido poco profesional.
La publicación estuvo vigente en su cuenta de Instagram oficial durante unas 8 horas pero hacia la noche fue borrada. Entre otras cosas, D’Alessio se refirió al concierto en san Luis Potosí, el pasado viernes 8 de agosto, cuando dio un concierto en el palenque de la tradicional Feria Nacional Potosina.

De acuerdo con la Leona Dormida, poco antes de presentarse recibió un mensaje de un “ángel” que la alertó sobre las condiciones de producción en las que se pretendía que ella diera el concierto.

“Imagínense que había una mesa en el escenario. ¿Alguna ve habían ustedes visto una mesa al centro de un palenque como si fuera la producción?”, reclamó Lupita visiblemente indignada.

Lo que dio a entender la cantante es que en lugar un templete estructurado acorde con el tamaño del espectáculo, en el palenque se improvisó con esa “mesa” para que ella se subiera a cantar.
D’Alessio hizo notar que eso resultaba especialmente grosero y peligroso para ella debido a su pierna lastimada y su condición física. “Yo estoy ya para el retiro”, remató.

Las acusaciones de Lupita

Lupita y Bobo Producciones han tenido una relación difícil durante todo este 2025. Ya en una ocasión anterior la creadora de himnos femeninos de los 70 y 80 (“Mudanzas” y “Qué ganas de no verte nunca más” son un ejemplo) había lanzado quejas en contra de la logística de la compañía dirigida por Ari Borovoy.
En esa ocasión, Lupita también borró el mensaje original y más tarde publicó uno nuevo en el que aceptó haberse “equivocado” en sus apreciaciones y atribuyó su enojo a una mala comunicación con su equipo.

Ahora Lupita, en el nuevo video, había sido incluso más enfática y precisa en sus reclamos. Dijo que las anomalías comenzaron desde una semana antes de la Fenapo, cuando se presentó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

D’Alessio aseguró que en otra ocasión, durante uno concierto en otra ciudad del interior de la república, la dejaron a su suerte.

“Creo que todo comenzó desde la gira con mi hijo Ernesto... Y en una ocasión no había nadie que me recibiera, o sea, una persona que se pudiera hacer cargo de los problemas que pueden ocurrir durante una gira y que los pueda resolver para que no recaigan en el artista”.

Sin embargo, Lupita borró el video horas más tarde y hasta este momento no ha dado alguna explicación.

LUPITA D’ALESSIO
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
