Mayte Carranco es operada de emergencia por terrible caída en Las estrellas bailan en Hoy

Mayte Carranco sufrió una fuerte caída durante los ensayos de ayer, previo a su participación de la coreografía que presentaría con Juan Ángel Esparza en ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Desafortunadamente, en una acrobacia, Mayte Carranco se golpeó contra el piso, por lo que comenzó a sangrar de una ceja y la nariz y tuvo que ser trasladada en ambulancia hacia un hospital.

Hace unos momentos se dio a conocer que la conductora recibió una intervención quirúrgica debido a la fractura “multifragmentada” que sufrió en la nariz y una herida en la ceja, por lo que estará “de dos a tres semanas en recuperación”.

“Me dijeron en el hospital que pudo haber sido un fractura de cráneo... Me van operar de la nariz porque la tengo fracturada, también me van a coser aquí y aquí", dijo Mayte Carranco, quien antes de entrar a cirugía pidió a sus seguidores bendiciones y las mejores vibras.

