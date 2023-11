Mayte Carranco y Jorge Losa revelan los verdaderos motivos de su misterioso truene

¿Ferka tuvo la culpa? Mayte Carranco y Jorge Losa decidieron hablar de forma separada sobre el fin de su relación, y mientras que la regiomontana sí involucró a Ferka en el tema, Losa negó esta versión.

El rompimiento de Mayte Carranco y Jorge Losa ocurrió hace justo un año, y de inmediato se comenzó a especular con la posibilidad de que Ferka hubiera tenido que ver con ello; sin embargo, el tema se había mantenido con hermetismo hasta ahora.

La regiomontana y el español decidieron dar su propia versión de los hechos en exclusiva para TVyNovelas; conoce sus impactantes declaraciones sobre Ferka y por qué él niega que le haya sido infiel a su ex.

“LE DOY VUELTA A LA PÁGINA, ME SIENTO SÚPER LIBERADA”

Mayte Carranco ya se había dado la oportunidad de hablar de esto con anterioridad durante el programa “Hoy”, en donde aseguró que ya había notado varias ‘faltas de respeto’ de parte de Jorge.

“Ya tenía cerrado este ciclo, pero no sé qué paso en mí que con esto le doy totalmente vuelta a la página”

Ahora, en la charla con TVyNovelas que puedes leer completa en la edición impresa de esta semana, Mayte Carranco reveló que fue muy liberador hablar sobre su truene con Jorge Losa y el dolor que llegó a sentir:

“No me siento traicionada, porque yo decidí no hablar; tuve varias veces la oportunidad de hacerlo, pero no quería, no soy de chismes. Hoy se dio la oportunidad porque estoy en un reality, y así como él habló ahí de mi persona, yo también tengo derecho”, relató.

“Es muy extraño, pero me siento súper liberada. Ya tenía cerrado este ciclo, pero no sé qué paso en mí que con esto le doy totalmente vuelta a la página”.

“Por eso abrí mi corazón y decidí contar mi historia, lo que viví, lo que yo Mayte sentí. Fue difícil, sentí muchos nervios, pero soy fuerte, valiente… Me debo al público, y merecía que éste supiera mi versión”, concluyó Mayte Carranco.

"¡JAMÁS LE FUI INFIEL!”

Por otra parte, Jorge Losa habló con TVyNovelas sobre su versión de los hechos, y aseguró que él nunca le fue infiel a Mayte Carranco:

“¡Jamás le fui infiel a esa mujer! Pero por más que lo diga no sirve de nada; al final del día inventan lo que quieren”

“¡Jamás le fui infiel a esa mujer! Lo puedo jurar y perjurar por mi papá que está en el cielo, y por mi mamá que está en una situación de salud muy complicada. Pero por más que lo diga no sirve de nada; al final del día inventan lo que quieren”, señaló de forma contundente el español.

“Las relaciones, cuando están bien, no se rompen ni se terminan; cuando las relaciones se acaban es porque ya no estaban bien, y en este caso ella fue quien la

terminó, pero jamás hubo infidelidad por parte mía”, aseguró el actor, quien además consideró que este caso no debió hacerse mediático, pues pudo arreglarse en privado, aunque la regiomontana se mostró implacable.

“Y no ha sido posible porque ella me bloqueó a mí. Si tenía alguna duda, debió haberme buscado, sobre todo si es una persona de buen corazón y no anda buscando pleitos… A mí se me hace muy lógico que, cuando tienes una duda de algo, busques a la persona para solucionar los problemas en corto y no que las cosas se hagan mediáticas”, aseguró Jorge Losa.