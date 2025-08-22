Abelito gana el robo de salvación; ¿y ahora quién podrá salvar al Cuarto Día?

Aaron Mercury y Facundo comparten este semana el título de líder de la semana, lo cual significa que no pueden ser nominados y además podrían salvar a alguien más.

Este último privilegio, sin embargo, se decide hasta el viernes por la noche, cuando se enfrentan a un retador. Ese retador se eligió este jueves durante una prueba de memoria.

En este memorama de 16 piezas, los habitantes tenían que replicar una imagen que se les mostraba en una pantalla gigante pero de manera intermitente.

Los habitantes fueron divididos en grupos de tres que se enfrentaron entre ellos. El ganador de cada equipo pasó a una siguiente etapa.

En el primer grupo se enfrentaron Aldo de Nigris, Priscila Valverde y Abelito. Aldo fue el concursante menos acertado porque armó el rompecabezas totalmente al revés, es decir que fue víctima de la visión de espejo. El ganador fue Abelito.

En el segundo equipo el ganador fue Guana.

En el tercer grupo quedaron Shiky, Alexis Ayala y Mar Contreras. La ganadora fue Mar, quien obtuvo 10 aciertos.

Eso significó que el robo de salvación se quedó en el Cuarto Noche ya que Guana, Abelito y Mar pertenecen a ese equipo.

El ganador final fue Abelito, quien tuvo todas las piezas del memorama correctas. Hay que recordar que Abelito está nominado y ahora se enfrentará a Aarón Mercury y Facundo para saber quién se queda con el beneficio de salvar a un habitante este viernes.

¿Quiénes están nominados esta semana?

La placa de nominación de esta semana tiene a ocho de los habitantes: Dalilah, Abelito, Alexis, Shiky, Mariana, Mar, Facundo y Guana

Esta nominación multitudinaria ha puesto a los habitantes en alerta porque consideran que ya no pueden jugar por Cuartos (Noche contra Día) sino de manera individual.

