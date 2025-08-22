Suscríbete
Famosos

Abelito gana el robo de salvación; ¿y ahora quién podrá salvar al Cuarto Día?

El reto del robo de salvación enfrentó en la final tres habitantes del Cuarto Noche

August 21, 2025 • 
Alejandro Flores
robo de la salvacion.jpg

Cuarto Noche en el robo de salvación

ViX

Aaron Mercury y Facundo comparten este semana el título de líder de la semana, lo cual significa que no pueden ser nominados y además podrían salvar a alguien más.

Este último privilegio, sin embargo, se decide hasta el viernes por la noche, cuando se enfrentan a un retador. Ese retador se eligió este jueves durante una prueba de memoria.
En este memorama de 16 piezas, los habitantes tenían que replicar una imagen que se les mostraba en una pantalla gigante pero de manera intermitente.
Los habitantes fueron divididos en grupos de tres que se enfrentaron entre ellos. El ganador de cada equipo pasó a una siguiente etapa.
En el primer grupo se enfrentaron Aldo de Nigris, Priscila Valverde y Abelito. Aldo fue el concursante menos acertado porque armó el rompecabezas totalmente al revés, es decir que fue víctima de la visión de espejo. El ganador fue Abelito.
En el segundo equipo el ganador fue Guana.
En el tercer grupo quedaron Shiky, Alexis Ayala y Mar Contreras. La ganadora fue Mar, quien obtuvo 10 aciertos.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
mariana-botas--llora-.jpg
Famosos
Mariana Botas se quiebra y llora en La Casa de los Famosos México... ¿para ser vista por la cámara?
Una imagen la muestra al pendiente de la cámara.
August 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
¿Aldo, Elaine o Abelito? Ninel Conde destapa quién será el ganador de La Casa de los Famosos México
August 18, 2025
Famosos
Galilea Montijo impacta con su vestido de la tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos
August 17, 2025
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025

Eso significó que el robo de salvación se quedó en el Cuarto Noche ya que Guana, Abelito y Mar pertenecen a ese equipo.

El ganador final fue Abelito, quien tuvo todas las piezas del memorama correctas. Hay que recordar que Abelito está nominado y ahora se enfrentará a Aarón Mercury y Facundo para saber quién se queda con el beneficio de salvar a un habitante este viernes.

¿Quiénes están nominados esta semana?

La placa de nominación de esta semana tiene a ocho de los habitantes: Dalilah, Abelito, Alexis, Shiky, Mariana, Mar, Facundo y Guana
Esta nominación multitudinaria ha puesto a los habitantes en alerta porque consideran que ya no pueden jugar por Cuartos (Noche contra Día) sino de manera individual.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
actriz---.jpg
Famosos
Primera actriz revela: “Hubo días en los que no tenía para comer y un día encontré un monedero con 50 pesos”
August 21, 2025
 · 
Grisel Vaca
cazzu--mexico.jpg
Famosos
Cazzu no está sola... Fans la respaldan ante el escándalo con Nodal: “Ella ha sido un ejemplo para todas”
August 21, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Lili-Estefan-Pique.png
Famosos
Piqué encara a Lili Estefan ‘¿Cuál es tu problema?’, le pide deje de hablar mal de Clara Chía
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
Abelito.png
Famosos
Abelito revela cómo perdió la audición de un oído: un incidente de niño que lo marca hoy
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
¡La música está de luto!
Viral
Luto en Canal 22 por muerte de Huemanzin Rodríguez: “Con profunda tristeza te despedimos”
Descanse en paz.
August 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Gussy-Angela.png
Famosos
¿Ex le dedica canción a Ángela Aguilar?: “Con los ojos que me miras” de Gussy Lau lleva mensaje
El compositor Gussy Lau estrena melodía nostálgica que reaviva la polémica: ¿será un mensaje directo para su ex, Ángela Aguilar?
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
Principe-Harry-William.png
Famosos
La razón por la que el príncipe William no quiere a Harry de vuelta
La desconfianza hacia Meghan vuelve prácticamente imposible una reconciliación entre los hermanos.
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
Camila-Fernández.png
Famosos
“Antes querían foto por ser Fernández... ahora por mis canciones”: Camila Fernández
Camila Fernández conquista los escenarios y el respeto del público: ya no es sólo “la hija de”, ahora sus canciones hablan por ella.
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz