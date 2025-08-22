"¡Fanfarrón!": Shiky le dice a Alexis Ayala lo que piensa de él

Alexis Ayala estuvo a punto de encenderse. "¿Pero cuándo he sido yo fanfarrón?”, le dijo el actor a Shiky al mismo tiempo que lo agarraba por el cuello de manera amistosa pero firme.

La cena de nominados de esta semana comenzó cordial y con todos alabándose por la manera en que han jugado. Pero hacia el final, comenzaron a surgir los reclamos: Mar Contreras y Dalilah Polanco se dijeron controladoras y neuróticas, por ejemplo.

“Ojalá que yo no sea como tú en mi casa yo sé que soy controladora pero ojalá que mis hijos no me vean como a ti porque entonces la estoy cag...”

Dalilah preparó su respuesta y fue contundente:

“Tu neurosis es diferente a la mía, la tuya es iracunda y por eso he tratado de alejarme de la cocina cuando tú entras”.

El enfrentamiento de Alexis VS Shiky

En el caso de Shiky y Alexis Ayala el punto de discordia fue la actitud del actor durante las noches de eliminación.

“Lo que yo no voy a extrañar de esta casa es tu actitud de fanfarronería”, le dijo.

Desde la primera semana, los habitantes del Cuarto Día han insistido en que Alexis tiene montado un personaje dentro de La Casa de los Famosos.

Se dijeron sus verdades ViX

Ninel Conde, ya eliminada, y Elaine Haro son las que más acusan a Ayala de que detrás de sus actitudes de buena onda hay una plan malévolo para manipular a los habitantes.

Eso se ha notado, aseguran, sobre todo durante los posicionamientos de las galas de eliminación.

Por lo menos así lo dijo Shiky cuando después de que Alexis lo soltó del “abrazo amistoso” decidió no quedarse callado ante la pregunta de que “cuándo había sido fanfarrón”.