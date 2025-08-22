Suscríbete
No sólo es la vista, Eric del Castillo tiene otro padecimiento que afecta su vida

El legendario actor necesita ayuda permanente para sus actividades cotidianas y su trabajo de actor

August 22, 2025 • 
Alejandro Flores
Cuál-es-la-enfermedad-incurable-que-padece-Eric-del-Castillo.jpg

Eric del Castillo tiene dos padecimientos

Las enfermedades que padece Eric Del Castillo comenzaron a manifestarse en 2023, cuando el actor notó que le costaba mucho trabajo “ordenar” su vista para leer los libretos de sus personajes y escuchar los diálogos en las obras de teatro.

Una vez que tuvo los diagnóstico, el legendario actor que ahora tiene 91 años decidió buscar una forma de seguir con su vida lo más normal posible: alguien más le graba los libretos y él los escucha y se los aprende de memoria.
El padecimiento más conocido de Eric del Castillo es la degeneración macular, un trastorno que destruye lentamente la visión central y aguda.

“Eso dificulta la lectura y visualización de detalles finos”, se explica en la enciclopedia MedlinePlus.

Hasta ahora no hay tratamiento posible para curar esta enfermedad pero tampoco se tiene registro de que su desarrollo signifique la pérdida total de la vista.
Lo que se ha documentado es que la degradación de la vista llega a su límite en un período de 10 años en promedio. Al final de este periodo, el paciente pierde la capacidad de distinguir detalles y discriminar colores pero no pierde la vista.

La visión central, explica la Universidad de Navarra en su página oficial, se produce en la mácula, “una pequeña área en el centro de la retina responsable de la percepción de alta resolución y la discriminación de colores”.

Eric del Castillo en su comedor

Conservaron pocos muebles, entre ellos, este comedor para 10 personas que pudieron adaptar perfectamente en su nuevo espacio.

“La retina es una capa delgada de tejido nervioso en la parte posterior del ojo que contiene células fotosensibles llamadas conos y bastones. Los conos, ubicados principalmente en la mácula, se encargan de la visión central, mientras que los bastones, dispersos en la retina periférica, son responsables de la visión periférica y nocturna”.

Estos últimos elementos son los que más afectan la vida cotidiana de Eric del Castillo puesto que no puede, por ejemplo, ir al cine y tampoco estar expuesto a la luz natural de manera directa.

“Lo que me molesta es la luz. En la habitación de mi casa cierro cortinas, me duele porque ya no puedo ir al cine, tendría que leer subtítulos, ni ir al teatro”, dijo en una entrevista de 2024.

¿Cuál es el otro padecimiento de Eric del Castillo?

Ya también desde entonces Eric del Castillo tenía claro que tenia otro padecimiento que lo obliga a permanecer en su casa más tiempo del que quisiera.

“También tengo un poco de pérdida de mi oído”, dice Eric del Castillo, quien confiesa que a veces se desespera.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Envejecimiento la pérdida de la audición relacionada con la edad tiene el nombre médico de presbiacusia y sucede de forma gradual.
“Es posible que sea hereditaria (familiar). También se puede deber a cambios en el oído interno y en los nervios auditivos, que son los que envían señales del oído al cerebro. Las personas con presbiacusia pueden tener problemas para tolerar sonidos fuertes o entender lo que otras personas dicen”.

La solución que ha encontrado Eric del Castillo, sin embargo, para aminorar el impacto de ambos padecimientos es tener una persona que los ayuda siempre, no sólo en el trabajo para la grabación y lectura de los libretos, también para salir a la calle manejar y caminar.

Eric del Castillo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
