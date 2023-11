Dulce María sigue mal de salud... ¿Qué tiene la cantante?

Dulce María y Anahí presentaron complicaciones de salud en su visita a Brasil.

RBD ha pasado días complicados debido a la crisis de salud que ha presentado Anahi por una severa infección en los riñones y Dulce María una bronquitis.

Incluso, Anahí tuvo que abandonar en ambulancia el concierto en Sao Paulo y Christian Chávez la suplió en otro show vistiéndose como ella y cantando las estrofas que le tocan a su amiga.

Este día llegaron a la CDMX, Dulce María y Maite Perroni, procedentes de Brasil. La actriz que interpretó a Roberta Pardo en la telenovela ‘Rebelde’ confesó que aún no se siente bien y que tuvo que cantar debido a su compromiso profesional con su público, pese a las indicaciones médicas.

“La verdad más o menos, no estoy todavía bien del todo (de salud)... Me dio una infección, primero me dio un virus, como una infección viral y de ahí se me convirtió en bronquitis porque justo no descansé ni un día, de hecho todavía estoy así, pero pues esperemos que ahora llegando aquí a nuestro país podamos aunque sea dos días poder descansar”.

“Era eso o cancelar y pues aunque yo también estaba mal pues preferí salir para cubrirnos todos y salir los cuatro, la gente lo tomó increíble, pero pues obviamente yo no me sentía al cien, pero era dar la cara por el grupo. El doctor me dijo que no diera el show, que descansara”.

