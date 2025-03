Mayra Rojas reveló por qué se quedó con la hija de Lorena Rojas tras su muerte: ¿sí se la quitó al padre?

El pasado 10 de febrero, se cumplió una década desde el trágico fallecimiento de Lorena Rojas, quien murió con apenas 44 años de edad y dejó una bebé de un año que recién había adoptado, y finalmente quedó bajo el resguardo de Mayra Rojas. Tras esta decisión de la actriz, surgieron diversas versiones, varias de ellas cuestionando por qué Luciana no permaneció junto a su padre, un tema del que finalmente se esclareció toda la verdad.

¿Por qué Mayra Rojas adoptó a Luciana, la hija de Lorena Rojas?

Durante una honesta charla con Matilde Obregón, Mayra Rojas habló sobre cómo fueron los últimos días de Lorena Rojas con vida. Y es que además de lo doloroso que fue saber que su hermana estaba muriendo, la artista tuvo que anteponerse para proteger a Luciana, su sobrina, pues esta era una de las promesas que ambas se hicieron en caso de que alguna faltara, y es además una versión que está muy lejos de las especulaciones respecto a que le arrebató el derecho al padre de estar con la niña.

“Yo no vi morir a Lorena. Dejé a mi mamá con una de mis tías y una de mis primas, sola. Fui a rescatar a la criatura”, explicó la artista, refiriéndose al viaje que hizo para traer a México a Luciana, que actualmente tiene 11 años de edad y lleva una vida plena gracias a que la ha criado con amor y dedicación.

Mayra Rojas reveló que poco antes de la muerte de Lorena Rojas, viajó para “rescatar” a Luciana, su hija Instagram

Mayra Rojas aseguró que el ex de Lorena Rojas no quiso viajar a México para cuidar a su hija

Asimismo, Mayra Rojas aseveró que ella no le arrebató a la niña a Jorge Monje, pareja de Lorena Rojas, ya que la decisión de cuidar a su sobrina fue pensada únicamente en el bienestar de la bebé, puesto que el marido de Lorena realmente no tenía forma de garantizar que estaría bien con él, además de que los trámites de adopción los había gestionado Lorena sola. “Yo rescaté a la niña. Jorge se encontraba de ilegal en Estados Unidos. Hubiera sido el que sea, le hubieran quitado a la niña. Entonces me la traje a México, y todos éramos conscientes de lo que estaba pasando”, apuntó la actriz de proyectos como “Alcanzar una estrella”, reiterando que incluso le propuso al empresario español que se trasladara a México para que estuviera con Luciana, pero él se habría negado.

Cabe mencionar que Jorge Monje murió en 2016, meses después del deceso de su esposa, cuando se reportó el hallazgo de su cuerpo sin vida al interior de una de sus propiedades en Miami.