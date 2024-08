Mayela Laguna explotó en llanto tras llevar a su hijo, Apolo, a la prueba de ADN, ¿qué dijo de Luis Enrique Guzmán?

Desde hace más de un año, Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán se encuentran inmersos en una batalla legal por la paternidad de Apolo , pues mientras que el hijo de Silvia Pinal sostiene que fue engañado, su expareja advirtió que defenderá su versión hasta las últimas consecuencias.

Luego de un intenso cruce de declaraciones, recursos legales y cambios de fechas, por fin se llevaron a cabo las pruebas de ADN en presencia de dos peritos calificados; sin embargo, para Mayela Laguna el proceso estuvo plagado de inconsistencias que la molestaron bastante.

Mayela Laguna ya había expresado su deseo de que los medios de comunicación no se hicieran presentes en el Instituto de Ciencias Forenses capitalino debido a que el pequeño Apolo, de cuatro años, estaría con ella; sin embargo, aunque ella no detalló qué día y a qué hora se recabarían las pruebas, esto no ocurrió.

“No estoy conforme porque la prueba debió llevarse en un día con dos peritos, no en dos días”

Desde muy temprano, decenas de representantes de varios medios de comunicación se dieron cita a las afueras del edificio para conocer las opiniones de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán .

Mayela se mostró tan molesta con la actitud de la prensa, que rompió en llanto debido a la frustración e hizo un desesperado llamado a que la dejaran en paz ya que estaban vulnerando los derechos de Apolo:

“No estoy conforme porque la prueba debió llevarse en un día con dos peritos, no en dos días (…) no es justo, nunca se ha respetado nada”, explicó Laguna visiblemente enojada.

¿QUÉ PASÓ CON LUIS ENRIQUE GUZMÁN?

Sobre su situación con Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna dejó en claro que no hablará sobre el tema, y mucho menos frente a Apolo:

“No tengo nada que decir. Es mi vida privada. Respétenme y déjenme en paz”

“No puedo hablar de eso, no voy a hablar de eso, no voy a hablar de nada”, expresó la mujer, quien se mostró bastante furiosa porque se filtró la información de la fecha y hora de las pruebas, algo que ella no quería que pasara.

Al final, Mayela le pidió a los medios que la dejaran salir: “Yo les pedí con todo respeto que no pasara esto, ¿me pueden dejar pasar?”, señaló.