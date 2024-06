Mayela Laguna explota contra Luis Enrique Guzmán: o paga la manutención de Apolo o irá a la cárcel

Desde el 2023, Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán se han enfrascado en una auténtica guerra de declaraciones que ha afectado de una forma muy profunda a la familia Pinal debido a que, en medio de los cruces de acusaciones, han salido varios “trapitos al sol” de la dinastía bastante incómodos.

Una nueva prueba de ADN que comprobará si realmente Apolo es hijo de Luis Enrique Guzmán o no está a punto de realizarse, pero mientras esto sucede Mayela Laguna se ha mantenido implacable en exigir sus derechos ya que, como ella misma lo declaró, su ex es presuntamente un deudor alimentario.

Fue en una charla reciente con Gustavo Adolfo Infante que Mayela Laguna detalló cómo va su disputa con Luis Enrique Guzmán actualmente y reveló que las nuevas pruebas genéticas sobre la paternidad de Apolo tendrán lugar a mediados de junio.

“Le he dado varios días, pero no lo ha hecho, y si no lo hace van a ir a arrestarlo a su casa”

“El resultado se dará a conocer a finales (de junio); julio a más tardar se sabría el resultado positivo”, aseguró Laguna, quien además se lanzó en contra de Luis Enrique Guzmán porque, aunque el hijo de Silvia Pinal sí paga el colegio del niño, no le da dinero para su alimentación o sus gastos de salud.

“Le he dado varios días, pero no lo ha hecho, y si no lo hace van a ir a arrestarlo a su casa”, aseguró Mayela de forma contundente. De igual forma, detalló que es mentira que su expareja se dedique al cuidado de Silvia Pinal, pues para eso están sus enfermeras y su asistente, Efigenia Ramos:

“El se dedica a estar acostado”, criticó Laguna, quien aunque aceptó que Luis Enrique no trabaja, sostuvo que sí tiene dinero, por lo que lo exhortó a cumplir con sus obligaciones como papá.