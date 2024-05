¿Enrique Guzmán es racista con sus fans? Estas fueron las fuertes acusaciones de Mayela Laguna

Enrique Guzmán volvió a la carga y ahora explotó contra Mayela Laguna: además de poner en duda que Apolo sea realmente su nieto, emitió unos comentarios desfavorables sobre el niño acerca de su aspecto que no se quedaron sin respuesta.

El conflicto sobre Luis Enrique Guzmán y la paternidad sobre el pequeño Apolo se anotó otro preocupante episodio a inicios de mayo, cuando en una entrevista con Maxine Woodside su famoso padre, Enrique Guzmán , hizo unos comentarios que fueron tildados de clasistas y racistas por los internautas:

“La primera fue Silvia, que dijo: ‘Yo nunca he tenido un nieta tan chinita, tan negrito como este pinche niño’, eso dijo (…). Entonces yo luego dije ‘de dónde tiene el cabello chinito’, también me parece raro”, expresó Guzmán en aquella ocasión, quien reiteró: “Era distinto y la primera en notarlo fue Silvia, que dijo: ‘Yo no tengo nietos tan prietitos’ ”.

Mayela Laguna, como era de esperarse, se pronunció acerca de estas preocupantes declaraciones y estalló en contra de Enrique Guzmán en un nuevo video donde además ventiló que el cantante no sólo criticó al pequeño Apolo, sino que también suele hablar mal de sus fans.

Mayela Laguna no tardó en salir a defender la paternidad de su hijo Apolo y aprovechó para hablar pestes de la dinastía Pinal y, sobre todo, de Enrique Guzmán, a quien acusó de ser una persona racista.

“Yo me acuerdo de él diciendo: ‘ahorita vengo, ya me toca ir a dar autógrafos a darme baños de pueblo’ ”

Fue a través de un video publicado en sus redes sociales este fin de semana que Mayela lanzó una fuerte advertencia para los seguidores de Enrique Guzmán: el cantante “discrimina total y absolutamente a su nieto, de una manera asquerosa”, y no es la primera vez que lo hace.

“Es clasista y racista. Yo me acuerdo de él diciendo: ‘ahorita vengo, ya me toca ir a dar autógrafos a darme baños de pueblo’ (…), es una persona totalmente racista con su propia sangre”, aseguró terminante la expareja de Luis Enrique Guzmán.