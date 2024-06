Mayela Laguna reveló que le harán pruebas a su hijo Apolo para que se le reconozca como miembro de la familia Pinal

La contienda legal entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán continúa, pues ambos se mantienen firmes en su postura de querer comprobar quién es el padre biológico del pequeño Apolo. Esto después de que tras su separación, el hijo de Silvia Pinal externara que el niño no llevaba su sangre, escudándose en este argumento para no reconocerlo como parte de la familia y no pagar los pagos por concepto de pensión alimenticia establecidas por la ley.

No obstante, parece que las cosas están fluyendo mucho mejor en pro del infante, pues Mayela obtuvo un amparo para que se le realizaran las pruebas necesarias al niño, y así comprobar que sí es hijo de Luis Enrique.

Apolo Guzmán será sometido a estudios para que se compruebe que es hijo de Luis Enrique

Durante un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, Mayela Laguna aseveró que ya está la autorización para que se realicen estos estudios y para que puedan quedar grabados en video, por lo que está a la espera de que se establezca la fecha. Adicionalmente, reveló que Guzmán ya cubrió una parte de la manutención de Apolo, aunque ella aún no puede acceder a ese dinero por temas que desconoce.

“Todavía no nos dan la fecha. El señor ya pagó también su ticket de alimentación, pero todavía no me lo dan”, explicó Laguna, quien en meses pasados aperturó un restaurante en la Ciudad de México para así generar ingresos y poder cubrir las necesidades de su hijo.

La exnuera de Silvia Guzmán tiene como prioridad el bienestar de su hijo

Por otra parte, Mayela señaló que no le gustaría que se conociera la fecha exacta de los exámenes, pues considera que ya es una experiencia complicada para el pequeño Apolo y no quiere que se complique más con la presencia de los medios. Por lo que dará a conocer los resultados a través de sus redes sociales, con el propósito de que se terminen todas las especulaciones en torno a la intimidad del menor.

Mayela Laguna asegura que su hijo sí es de Luis Enrique Guzmán Instagram

Sobre sus motivaciones para seguir con este proceso hasta las últimas consecuencias, Mayela Laguna ha señalado en diversas ocasiones que su único interés es que Apolo reciba el apoyo que le corresponde de su padre. En tanto, Luis Enrique Guzmán se ha mantenido al margen de la situación, y se sabe, se ha limitado a acatar las últimas exigencias de las autoridades.