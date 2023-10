Tunden a María Karunna de Caló y The Sacados por coreografía en los 90’s Pop Tour: ¡Ya jubílense!

Las redes se están acabando a María Karunna, de Caló, así como a Cynthia Nilson y Darío Moscatelli del grupo argentino The Sacados por la coreografía que bailaron durante un concierto de los 90’s Po Tour.

Un video que circula se ve a la cantante María Karunna, de 50 años, y a The Sacados bailar sin ganas la coreografía de “La calle de las sirenas”, de Kabah, en León.

Las reacciones de la gente no se han hecho esperar con duros comentarios: "Échenle más ganitas, que los boletos no valen 5 pesos"; “No son The Sacados, son Disecados"; “Ahorren para el retiro"; " Los viejitos haciendo zumba en el parque"; “De verlos hasta me dio artritis"; "¡Ya jubílense!"; “Así me levanto los lunes”.