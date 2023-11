Maryfer Centeno no baja de manipuladora a Adela Micha: Nunca me pagó ni un peso

Maryfer Centeno ventila ‘trapitos sucios’ de Adela Micha.

La reconocida grafóloga revivió el pleito que tuvo con la conductora cuando trabajaba en ‘La Saga’, luego de protagonizar una fuerte discusión con Niurka Marcos, y contó la verdad sobre su salida del programa de Youtube.

Recordemos que Adela Micha declaró en ese entonces que Maryfer Centeno ya no fue al programa y no presentó su renuncia, sin tocar el tema de que nunca le pagó, por lo que la experta en lenguaje corporal se sintió traicionada.

“Es una mujer que tiene mucha experiencia y que sabe manejar a las personas y por fortuna yo me di cuenta y ya no regresé. No fue la más amable del mundo, eso es un hecho, me atacó al día siguiente. Me desilusionó, ni siquiera lo de Niurka me pareció tan feo como lo de Adela”.

“Yo sé quién es Adela Micha, lo que pasa es que uno piensa que si te contratan para un espacio, todo va a estar bien. No es que yo pensara que fuera una santa, solamente no tuve la maldad suficiente para pensar en la maldad del otro lado”, expresó ante medios de comunicación.

“Nunca (recibí), ni un peso, durante dos meses. Habíamos quedado que la monetización, pero tampoco, nunca llegó... Ella me invitó un día a conducir un programa, un jueves porque ella no iba a estar. Soy una soñadora y lo quise hacer más, ese fue el error, hacerlo con el corazón y no con la cabeza”.

Finalmente, Maryfer Centeno señaló que “Adela es una gran seductora y seguramente mañana dirá algo muy seductor y la gente dirá que qué padre; es una gran seductora y es una persona que tiene, dentro de esta gran seducción, la capacidad de manipular y lo que diga es parte de esa manipulación”.

