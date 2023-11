La Fiscalía de CDMX busca a Maryfer Centeno tras amenazas por exponer a Mauricio Cuevas

Maryfer Centeno denunció que ha recibido amenazas a través de redes sociales tras exponer testimonios en contra del padre de Mauricio Cuevas, empresario acusado de “grooming”, por lo que la Fiscalía de la Ciudad de México ya tomó cartas en el asunto.

Hace unos días, y en medio de la polémica que enfrentan Paulina Florencia y Mauricio Cuevas por presunto “grooming” , la grafóloga Maryfer Centeno expuso en YouTube un análisis corporal de la pareja, así como testimonios en contra del padre de Mauricio.

Esto le trajo problemas a Maryfer Centeno, famosa por sus colaboraciones en el programa matutino “Hoy”, quien denunció que había recibido inquietantes amenazas a través de redes sociales que la hicieron temer por su integridad.

Debido a estas agresiones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se puso a disposición de Maryfer Centeno, como ella misma lo dio a conocer.

LA FISCALÍA DE CDMX SE PONE A DISPOSICIÓN DE MARYFER CENTENO

Fue a través de un reciente video que publicó en su cuenta de YouTube que Maryfer Centeno dio a conocer las acciones tomadas por parte de la Fiscalía capitalina para salvaguardarla:

“Hoy en la mañana tuve la oportunidad de hablar con la Fiscalía de la Ciudad de México, que han sido muy amables, que han estado muy presentes y que se han ofrecido a cuidarme”, señaló.

“Te sientes incómodo, te sientes observado. Cuando saben tantas cosas de ti, de tu familia, se siente horrible”

“Yo lo agradezco muchísimo porque realmente me parece importante que, cuando uno trata de hacer lo que considera correcto y dar voz, de ser un medio de comunicación, eso no le gusta a mucha gente”, aseveró Maryfer Centeno.

Por otro lado, la grafóloga compartió cómo se ha sentido estos días con las amenazas que ha recibido en redes :

“Te sientes incómodo, te sientes observado. Cuando saben tantas cosas de ti, de tu familia, se siente horrible porque con uno lo que sea, pero con tu familia no, con tus hermanos no y me sorprendió que supieran a qué escuela van mis hermanos”, detalló.

DARÁ DERECHO DE RÉPLICA A QUIEN LO PIDA

Finalmente, Maryfer Centeno dejó en claro que, con sus análisis y la exposición de testimonios, lo único que quiere es visibilizar situaciones que están muy normalizadas en México y que deberían cambiarse por el bien común, al tiempo que aseguró que dará el derecho de réplica a quien lo pida:

“Quiero agradecerles la confianza y el cariño que han tenido en mí en mis opiniones acerca del tema Paulina Florencia y Mauricio Cuevas”, concluyó la grafóloga.