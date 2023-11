Maryfer Centeno se desmaya y se rompe la boca: Los dientes los tengo deshechos

Maryfer Centeno se desmayó en el baño de su casa.

Maryfer Centeno, experta en grafoscopia y lenguaje corporal, prende las alarmas al sufrir varios golpes en su rostro.

“Me desmayé, vean nada más, los dientes los tengo deshechos, todo mi tratamiento de delineadores valió gorro. En la noche me desperté y le dije a Carlos (Marín, su esposo) me siento mareada. Me dijo Carlos: ‘Te acompaño’, le dije no. Llegue al baño, vi el lavabo, y de lo demás ya no me acuerdo. Lo que sí es que vi a Carlos y otra vez me desmayé, no sé porque me bajó tanto la presión, cada vez que me veo al espejo me vuelve a bajar la presión, tengo rinofaringitis aguda que no era para tanto, pero por si me ven al rato que voy ir al doctor, no se asusten”.

Afortunadamente, la reconocida grafóloga mencionó que ya se siente mejor y pronto se integrará a sus actividades laborales.

“Se ve espantoso, qué horror, no saben qué horrible, yo tengo tendencia a desmayarme, ya no tengo ninguna enfermedad porque cada año me hago mi electroencefalograma y todo, pero no entiendo por qué... Cuando me enferme en febrero, me desmayé, ahora me volví a desmayar, tengo la presión muy baja. Estoy pálida, ya me siento mucho mejor... Pase lo que me pase sigo adelante”.

¡Le deseamos pronta recuperación!

Cabe señalar que Maryfer Centeno fue diagnosticada con epilepsia a la edad de 8 años cuando se separaron sus papás, pero gracias a la grafoterapia, dejó de depender de medicamentos para así superar este padecimiento.

