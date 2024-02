Maryfer Centeno analizó Cactus, la nueva canción de Belinda, y reveló si el mensaje es o no para Christian Nodal

Belinda regresó triunfalmente a la música este jueves con Cactus, su esperado sencillo en donde, a decir de muchos, plasmó su ruptura con Christian Nodal a través de varias indirectas, ¿qué dijo Maryfer Centeno de la canción?

Al más puro estilo de Shakira, Belinda no dudó en plasmar su historia de desamor con Cactus y, como era de esperarse, las redes sociales comenzaron a llenarse de memes y, por supuesto, análisis de los internautas, quienes no tardaron en identificar los mensajes que la letra tiene para Christian Nodal .

Sin duda, una de las frases que más causó furor entre los seguidores de Belinda es: “De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros”, haciendo referencia al tatuaje que Nodal se hizo en el pecho cuando su amor estaba al máximo y él no dudaba en demostrarlo de formas extravagantes.

La grafóloga Maryfer Centeno no dudó en subirse al “tren del mame” y, en su video de TikTok más reciente, analizó Cactus y llegó a la conclusión de que, si bien hay mensajes para Christian Nodal, la letra abarca otros aspectos más.

¿A QUÉ CONCLUSIÓN LLEGÓ MARYFER CENTENO TRAS ANALIZAR CACTUS, LA NUEVA CANCIÓN DE BELINDA?

Maryfer Centeno arrancó su análisis asegurando que, en Cactus, se nos muestra a una Belinda más empoderada: “Creo que estamos viendo eso, vemos a una Belinda renovada, una Belinda segura de sí misma, desafiante”, aseguró la grafóloga mexicana.

“Vemos a una Belinda renovada, una Belinda segura de sí misma, desafiante”

Sin lugar a dudas, aseguró la experta en lenguaje corporal, Belinda le mandó un fuerte dardo a Christian Nodal, pero también le dejó un mensaje a todas aquellas personas que están pasando por una ruptura amorosa:

“El hecho que lo esté hablando implica un desahogo (...) los colores, la referencia al cactus, el color verde en el pelo, la chamarra de piel. Por algo Beli es la patrona, de eso no tenemos la menor duda”, señaló.

Sobre la vestimenta de Belinda utilizada en el videoclip oficial de Cactus, Maryfer puso un énfasis especial en el sombrero texano que usa la cantante : “El sombrero que refleja poder, pero también nos recuerda a Nodal (...) está reconociendo que le dolió, que la pasó mal, pero también está diciendo que nunca dijo nada y se fue con mucha clase”, declaró.

ESTA ES LA LETRA DE CACTUS, LA CANCIÓN QUE BELINDA LE COMPUSO A CHRISTIAN NODAL

Hoy quiero sacar to’ esto que lleva cargando mi corazón

Porque la terapia ayuda, pero la música sana más cabrón

Y al final no hay bien sin mal

Y el dolor se pasará

Ya volví, Beli

Beli, bélica

Mi pecho no es bodega, todo pa’ fuera

Lo que me hace mal se va pa’ la mierda

No fuiste lo que esperé de ti

Carajo, cómo me hiciste sufrir

Dicen que todo sana con tequila

Bebo y nomás le echo sal a la herida

Por lo menos bailo esta canción

Y salud a las que están igual que yo

Bebo, salud por tu recuerdo

No veo el olvido lejos

Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura

Bebo, y salud por to’ los besos

¿De qué te sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?

No todo fue lo que me mostrabas

Si supieran cómo tú me tratabas

Una piedra que no fue real

En un compromiso para aparentar

A lo hecho, pecho, con o sin despecho

A nuestro amor no le diste el respeto

Yo nunca dije nada de ti

Y con mucha clase yo me fui

Bebo, salud por tu recuerdo

No veo el olvido lejos

Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura

Bebo, y salud por to’ los besos

¿De qué te sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?

Uh-uh-uh, uh-uh, uh-uh

Uh-uh-uh, uh-uh, uh-uh

Uh-uh-uh, uh-uh, uh-uh

