Supuesta bruja dijo que encontró y destrozó un amarre de Belinda hacia Christian Nodal

La relación entre Belinda y Christian Nodal fue un objeto de atención constante desde su inicio. La expareja, compuesta por dos de las figuras más destacadas de la música latina, era de las favoritas del mundo artístico, sin embargo, hace años llegó a su fin.

Bruja dice que encontró un supuesto amarre de Belinda para Christian Nodal

Una supuesta bruja de Catemaco, identificada como Yeyetzi, durante un podcast aseguró que Belinda le hizo un amarre a Christian Nodal. Según la mujer, ella fue la encargada de romper un amarre que la cantante de pop supuestamente le hizo al cantante de regional mexicano.

“Dentro de una exploración (en el panteón de Catemaco) me tocó la fortuna de sentir un trabajo muy fuerte, desenterrarlo y ver todo lo que había ahí. Cuando hay un trabajo de hace meses es un olor insoportable. Había fotografías, había rezos, una oración, estaban ambos y también había una enfermedad de por medio”, relató.

Belinda y Christian Nodal cuando eran pareja. (Archivo)

La bruja de Catemaco asegura que encontró un amarre por los elementos que contenía y aunque no menciona directamente que Belinda fue quien lo hizo hacia Christian Nodal, se presume que así fue.

“Yo desenterré el frasco, no te voy a mentir, no gano nada con eso, pero siempre he sido muy blanda de corazón. A la hora de sacar el frasco, desenterrarlo, yo me sentí comprometida a realizar un proceso para liberar”, declaró.

Cabe mencionar que esta declaración de la supuesta bruja es de hace algunos meses, pero los usuarios no dejan de recordar aquel momento tan polémico y era de esperarse, pues Belinda acaba de estrenar su sencillo llamado ‘Cactus’ donde hacer referencias a su exrelación con Nodal.

Aunque Belinda y Christian Nodal tenían planes de una vida juntos, el destino les tenía preparado otro camino. Ahora, ambos continúan con sus respectivas carreras y vidas, dejando atrás su historia de amor.