Martha Higareda revela que era casi imposible que quedara embarazada: “No iba a poder lograrlo”

“Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo”.

A pocos días de que Martha Higareda se convierta en madre de sus mellizas, decidió compartir en el podcast que transmite con Yordi Rosado, ‘De todo un mucho’, las complicaciones que enfrentó antes de lograr quedar embarazada.

La actriz dijo que enfrentó una condición médica que retrasó sus planes de escribirle a la cigüeña, y se trató de la aparición de nueve miomas que impedían quedara en cinta.

La protagonista de ‘No manches, Frida’ comentó que al busca un bebé junto a su pareja Lewis Howes, los médicos le indicaron que no sería sencillo.

“No iba a poder lograrlo, porque yo tenía una situación que no siempre se habla. Muchísimas mujeres, una cosa así como 7 de cada 10 mujeres, padecemos de una cosas que se llama miomas, que son unos tumores benignos que pueden crecer dentro del útero o en las capas del útero o en la parte exterior del útero”, explicó.

Estos tumores afectan la vida reproductiva de la mujer: “No facilita a que seas fértil, porque el cuerpo dice: ‘aquí tengo algo’”, mencionó.

Y de esta forma explicó que “tenía nueve, era una cantidad muy grande de miomas y además de diversos tamaños, pero uno era bastante grande. Yo decía, ¿cómo se pueden eliminar?”, añadió Martha.

Al tiempo que comenzó a buscar posibles soluciones para lograr conseguir su sueño. Dentro de las alternativas estaba una operación, pero también descubrió la biodescodificación.

“Obviamente la cirugía era una opción, pero ya ves que a mí me encantan las terapias alternativas antes de llegar al cuchillo”, y así tomó las sesiones donde “básicamente te ligan todo lo que te está pasando a nivel físico, con las emociones”, dijo.

Y de esta forma Martha encontró el origen del problema de fertilidad que venía arrastrando. “(La terapeuta) se sentó conmigo y me dijo: '¿cuántos miomas tienes?, ¿dónde están?’, me dice: ‘Me alegra que no están dentro del útero, porque yo te preguntaría, ¿cómo está tu relación con el Lewis? Vamos a preguntarte qué onda con tu familia que no es Lewis, mamá, papá, hermanos, tu familia nuclear y también te quiero preguntar, ¿si te sientes responsables de todos ellos?”, indicó.

Y siguió narrando que se dio cuenta de lo mucho que se había preocupado los últimos años por el bienestar de su familia y se había olvidado de ella: “Siempre estaba aportando en la casa para todas las cosas y de hecho yo empecé a tomar terapia cuando ya le había ayudado a mis papás a tener su casa, a mi hermana a tener su departamento y en el momento en el que yo tomé terapia, yo sólo era dueña de mi coche. En defensa de mi familia quiero decir algo, nunca me lo exigieron y nunca me lo pidieron”.

Por último, dice que tuvo una revelación que le cambió la perspectiva por completo: “Cuando contamos las personas que dependían de mí, de las que yo me sentía responsable y eran nueve. Ahí fue una lloradera y me dijo:' ahorita tu cuerpo te está diciendo, no te puedes embarazar, porque ya estás embarazada, ¿para qué quieres tener más hijos?, si tu cuerpo cree que ya tienes nueve y tu psicología también’”.

Tras la fuerte revelación, Martha atendió sus emociones y su salud física, y de esta forma pudo cumplir su sueño de quedar embarazada.

Higareda reveló con anterioridad a la revista ‘Caras’ que está más que emocionada. “Muy contenta por esta doble bendición, así que imagínate. Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo. Pero como sabemos, un embarazo doble tiene más complicaciones que el de un bebé, así que el doctor nos pidió que nos esperáramos un poco y no compartiéramos la noticia hasta que todo estuviera seguro, porque muchas cosas pueden pasar en ese ínter. Después vimos que sí, son dos y que todo viene bien”, finalizó.

