Marlon revela qué pasó con la camioneta y confirma: “A Wendy Guevara la tengo bloqueada de todos lados”

Aunque Marlon Colmenarez participó en el programa Enamorándonos de TV Azteca en 2019, su nombre comenzó a tomar fuerza en 2023 cuando Wendy Guevara confesó dentro de La casa de los famosos México que el modelo, quien era su amigo, también era su amor platónico.

Aunque se habló mucho de una relación sentimental entre ellos, lo cierto es que ambos aclararon que sólo los unía una amistad, la cual terminó definitivamente después de que trascendiera que Marlon intentó vender como suya una camioneta que Wendy le había regalado.

En una entrevista, la influencer relató que una agencia automotriz la contactó porque alguien estaba intentando vender esa camioneta con documentación falsificada, incluso, con una supuesta firma suya. Al respecto, TVyNovelas platicó con el modelo, quien nos contó su versión de la historia, dejando claro que ese tema quedó atrás para él, que ya tiene su propia camioneta y muchas ganas de triunfar.

“YA NO HUBO DEMANDA NI NADA”

¿Cómo te sientes después de toda la polémica en la que estuviste envuelto?

En este momento estoy contento y feliz, yo vivo el hoy y doy gracias por estar bien ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Lo demás son cosas a las que no les veo sentido, por que yo sé que no hice nada y el que no la debe no la teme.

¿En qué quedó el proceso legal de la camioneta?

Ya no hubo demanda ni nada, ya no me llegó nada. Después de todo el desastre que hicieron, que me tiraron todo el odio el mundo, después de que hicieron que despidieran a dos personas del trabajo que es gente que vive de su sueldo, ella dijo: “no, ya no quiero”. La gente sabrá qué pensar sobre eso, yo no voy a decir nada.

¿Y qué pasó con la camioneta?

Sigue en la agencia, pero ya no me importa si me la dan a mí o a ella, que la ley dictamine lo que tenga que pasar; por lo pronto yo ya me compré mi camioneta, es seminueva, pero es mía. La verdad ese asunto ya no me interesa, creo que entre más tranquilo viva, mejor.

Wendy Guevara se tomó un tiempo para responderle a Marlon Colmenarez desde Tailandia. CAPTURA DE VIDEO

¿Qué aprendiste de esta situación?

Mira, no es la primera vez que paso por cosas malas, desde niño he luchado en mi vida solo y aprendí a ser resiliente, a ver el lado positivo de las cosas y claro, a nunca dejarme de nadie. Si sé que no estoy mal, pues doy la cara. Yo creo que, aunque tengas el mundo en tu contra, debes dar la cara y seguir tus sueños porque es lo único que tienes para poder vivir.

¿Tuviste oportunidad de platicar con Wendy después de todo esto?

No, nunca, hace más de dos años y medio que no la veo y no sé nada de ella, la tengo bloqueada de todos lados.

Entonces, ¿ahí quedaron las cosas?

No, porque esa gente siguió con eso, parece que tienen una obsesión conmigo o qué sé yo, yo ni las pelo ni les hablo, y cuando ellas (Las perdidas) me atacan, yo me defiendo, pero si no, yo ni hablaría de ellas. Y bueno, esa gente ya no me importa, yo hablo con el dueño del circo, no con los payasos.