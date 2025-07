Evelin defiende a Wendy y explota contra Marlon: “Chichifo, sinvergüenza, rata y malagradecido”

"¿¡Qué te arde!?”, le gritó Evelin “La Mamita” Hernández a Marlon Colmenarez luego de que él le enviara un mensaje a Wendy Guevara llamándola “dolida”.

Todo el escándalo explotó porque Wendy inició su defensa legal ante un presunto fraude, pues habrían falsificado su firma para que Marlon pudiera vender a la camioneta que Guevara le regaló hace dos años.

A decir de Marlon, él está en su derecho de vender la camioneta -con valor de 1 millón de pesos- y a Wendy no le debería costar olvidar y superar que él se alejó de ella. “Ya lo que se dio, se dio, ya lo regalaste; las cosas que se regalan no se quitan si supuestamente lo hiciste de corazón”.

Mientras el asunto de la firma presuntamente falsificada se resuelve, la camioneta está retenida en una agencia concesionaria, y Wendy advirtió que tiene pruebas de que intentaron falsificar su firma.

Así que Evelin “la Mamita” Hernández decidió explotar contra Marlon, pues el público le fue a decir en una transmisión en vivo todo lo que el bailarín dijo de su amiga Wendy Guevara.

“Imagínense que grado de chichifo, de sinvergüenza, de rata, para decir que es un logro (que Wendy le regalo la camioneta)”, explotó Evelin.

“Ese perro, de mi se acuerdan, que lo que va a terminar de pasar es que se va a ir de México por perro”. Sin embargo, le recordaron que ya tiene casa propia, así que Evelin remató: “Todavía la debe y no la hubiera comprado si no le hubieran dado para el pago inicial”.

En el video de Marlon, el bailarín terminó por confirmar que era mantenido por Wendy Guevara, y la acusó de gastar cuentas de hasta 100 mil pesos en centros nocturnos con strippers. Es por ello que Evelin decidió fulminarlo: “Ya está aceptando el sinvergüenza que es, lo vividor que es, lo chichifo que es, ya está aceptando cosas”.

¿Qué más dijo Marlon de Wendy?

Marlon aseguró que si él hubiera querido seguir en contacto con Wendy, “ahorita no tuviera una camioneta, tuviera cinco, porque ella siempre quiso darme todo”.

El bailarón le recordó a Wendy que ella gastó el millón de pesos en la camioneta porque quiso, y no debería reclamarlo... “después no se le puede estar quitando o no le puede estar molestando, ya lo que se dio, se dio, ya lo regalaste; las cosas que se regalan no se quitan si supuestamente lo hiciste de corazón”.

“Ya supéralo, olvídalo, ya pasó”, dijo Marlon, a la vez de decir que Wendy “se la pasa manteniendo hombres, sigue yendo a lugares de strippers y gasta cuentas de 50 mil o 100 mil pesos, es su problema, yo lo sé, pero entonces por qué dice '¿Por qué él no puso ni un refresco en cuatro años?’, pero la señora no me dejaba ni trabajar, ella decía '¿para que vas a trabajar bebé?, yo te doy todo, yo te apoyo en tu carrera artística’, y ahora se burla de que yo me creo artista”.