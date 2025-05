Maribel Guardía reveló que buscó a Imelda Garza para tratar este importante asunto relacionado con su nieto

En medio de la ola de dimes y diretes, una luz de esperanza parece asomarse en la relación entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón. A pocos días de una fecha doblemente significativa, el próximo 2 de mayo, cuando su difunto hijo y su adorado nieto José Julián celebrarían sus cumpleaños, la reconocida actriz costarricense ha dado un paso al frente buscando un acercamiento con su exnuera.

Con la sensibilidad que la caracteriza, Maribel Guardia reveló ante los micrófonos en el aeropuerto que ha tendido un puente de comunicación con Imelda Garza. Consciente de la delicada situación familiar y ante la posibilidad de que este sea el primer cumpleaños que pase lejos de su pequeño José Julián, la estrella de telenovelas no dudó en ofrecer su apoyo a la madre de su nieto.

Maribel Guardia e Imelda Garza tuvieron una breve conversación INSTAGRAM

Por qué Maribel Guardia buscó a Imelda Garza recientemente

“Le escribí a Imelda y me contestó”, confesó Guardia a la prensa, dejando entrever cordialidad en medio de la tensión. Su mensaje fue directo y empático: ofrecer ayuda económica o cualquier obsequio que pudiera alegrar el día del niño. La respuesta de Imelda Garza, aunque breve, fue recibida con gratitud por la actriz. “‘Un juguetito si le quieres mandar’, me dijo. Le agradecí mucho que me contestara”. También comentó que ya le envió a su nieto muchos de sus juguetes favoritos que todavía en su casa para que pueda tenerlos en casa con su madre.

Ante este primer contacto, las preguntas sobre una posible reconciliación no se hicieron esperar. Sin embargo, Maribel Guardia se mostró cautelosa y realista. Si bien no descartó un futuro acercamiento, enfatizó que cualquier decisión al respecto deberá estar centrada en el bienestar del pequeño José Julián y, sobre todo, deberá contar con la aprobación legal de un juez. “Ya no se trata de nosotras dos, al final tiene que decirlo un juez, el que yo tenga visitas con el bebé, para que sea algo claro”, sentenció la actriz, priorizando la estabilidad y claridad en la vida de su nieto. También confesó que en dos meses es la primera vez que Maribel le escribía a Imelda.

La iniciativa de Maribel Guardia representa un rayo de esperanza en medio de la tormenta legal, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, el afecto familiar y el bienestar de un niño pueden ser el motor para buscar puntos de encuentro.