Una famosa actriz reapareció con el rostro desfigurado y relató cómo fue el angustiante incidente que sufrió

Durante el primer episodio de Survivor México 2025, Alejandra Toussaint hizo su debut como una de las participantes que regresaron por la revancha. Sin embargo, la emoción del momento se vio opacada debido a que tuvo complicaciones con el ambiente del lugar, pues al prácticamente vivir al aire libre, están expuestos a sufrir contratiempos con la fauna, justo como le pasó a la artista.

¿Qué le pasó a Alejandra Toussaint? El fuerte accidente que sufrió en Survivor

Después de que Alejandra Toussaint mostró que su rostro estaba lleno de piquetes y que no podía abrir bien el ojo por la inflamación, finalmente se atrevió a contar exactamente qué pasó. De acuerdo con la narración de la celebridad, todo se debió a que cruzó territorio prohibido para las avispas y tuvo que pagar las consecuencias.

“Llegamos al campamento y yo me fui a reconocer toda el área y la naturaleza. Pero no sabía que es la época donde las avispas están construyendo sus avisperos y están súper agresivas. Claro, mis primas me agarraron y me hicieron la novatada. Me dejaron toda golpeada”, contó despreocupada, mostrando que este no sería un impedimento para darlo todo en las primeras pruebas.

Alejandra Toussaint sufrió un fuerte incidente durante el estreno de Survivor México 2025 Instagram

Aunque sus compañeros evidenciaron su preocupación por el estado de las lesiones, la exparticipante de “MasterChef Celebrity México” dejó ver que todo se encuentra en orden con su salud. Esto debido a que más allá de las molestias como picazón y enrojecimiento, estos piquetes no le causaron ningún tipo de reacción alérgica que pusiera en riesgo su vida.

Finalmente, Alejandra Toussaint protagonizó algunos duelos como parte de los “Villanos”, categoría en la que fue agrupada. Cabe recordar que en 2021 ya había formado parte de este reality de supervivencia, y en ese entonces comprobó que posee gran habilidad para las actividades físicas y de exploración, por lo que sus fanáticos esperan que otra vez consiga colarse entre las mejores de la temporada.

Alejandra Toussaint regresó a buscar revancha a Survivor México 2025 Instagram

¿Quiénes son los participantes de Survivor México 2025?

Esta temporada 2025 de Survivor México tendrá la temática “Héroes contra Villanos”, categorías entre los que se dividieron los dos equipos conformados y liderados por Pablo Martí y Sargento Rap. La división de participantes quedó de la siguiente manera.

Héroes Survivor México 2025:



Cynthia Cófano

Sergio Torres

Beng Zeng

Toñita

Arantza Carreiro

Esmeralda Zamora

Rasta

T-Rex

Andrea Martí

Pablo Martí como Capitán

Villanos Survivor México 2025: