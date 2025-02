Maribel Guardia expuso una nueva mentira de Imelda Garza y reveló cuál es su verdadera edad

En medio de la batalla legal que Maribel Guardia enfrenta contra Imelda Garza por la custodia de José Julián, tuvo lugar una inesperada revelación por parte de la artista. Y es que luego de todas los señalamientos que ambas partes se han dedicado a lanzar, en esta ocasión fue la viuda de Julián Figueroa la que quedó evidenciada respecto a qué tan ciertas son sus palabras, pues aparentemente llevaría años mintiendo con información tan simple como su edad.

¿Cuántos años tiene Imelda Garza realmente? Así expuso Maribel Guardia uno de los engaños de su exnuera

Durante la rueda de prensa que Maribel Guardia ofreció el pasado viernes 31 de enero, donde se concentró principalmente en explicar sus motivaciones para denunciar a Imelda Garza, habló también acerca de una mentira que la viuda de Julián Figueroa llevaría tiempo contando sin ningún tipo de remordimiento. Se trata de su verdadera edad, pues de manera sutil, desmintió que la joven tenga 27 años como aseguró en el pasado, sino que aclaró que en realidad ya tiene 33 años, dejando claro que la información que existe, en donde se asegura que nació en 1996 sería falsa.

Entre las 15 frases clave que la actriz de “Corona de lágrimas” externó para defender su postura como abuela preocupada por la integridad de su único nieto, aseguró que en más de una ocasión intentó ayudarla con sus presuntos problemas de adicciones. Sin embargo, enfatizó que jamás pudo hacer nada debido a que Imelda ya no era una jovencita inexperta, sino que tenía que ser ella misma quien pidiera apoyo.

Maribel Guardia desmintió sutilmente la verdadera edad de Imelda Garza Instagram

“Ella ya es mayor de edad, tiene 33 años. Yo no tengo la autoridad para internarla, después de tres veces que le dije y que no aceptara, me dí cuenta de que no podía hacer nada”, puntualizó Maribel Guardia, quien tal como te reportamos oportunamente en TVyNovelas, se quedará con el cuidado del pequeño José Julián durante otros 90 días mientras el proceso legal contra Imelda Garza sigue su curso.