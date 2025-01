Victoria Ruffo rompió el silencio sobre los problemas entre Maribel Guardia e Imelda Garza: ¿a quién apoya?

La amistad que existe entre Victoria Ruffo y Maribel Guardia es una de las más entrañables dentro del mundo del espectáculo. Por esta razón, resultó inevitable que la actriz fuera cuestionada acerca de todo lo que está pasando con su “comadre”, quien hace unos días presentó una denuncia contra Imelda Garza, un proceso que actualmente sigue en curso y del que finalmente tuvo que hablar con el fin de dejar claro si la apoya, o si al contrario, considera que pudo haber hecho las cosas de manera distinta.

Victoria Ruffo se pronunció ante las demandas de Maribel Guardia e Imelda Garza

Durante un reciente encuentro con los medios, retomado por “Ventaneando”, Victoria Ruffo finalmente habló acerca del escándalo que Maribel Guardia protagoniza actualmente contra la viuda de Julián Figueroa. Con el temple que la caracteriza al momento de hablar sobre temas que no son de su incumbencia, la artista declaró que, pese a que no han podido estar en contacto recientemente, sin importar lo que pase, respalda por completo a su compañera de “Corona de lágrimas”.

“No he podido hablar con ella, pero como su amiga que soy, le guardo todo mi respeto y mi opinión. La quiero mucho, sí me gustaría poder abrazarla con todo mi cariño. Yo la apoyo en todo lo que haga”, expresó la madre de José Eduardo Derbez.

La contundente petición que hizo Victoria Ruffo sobre los problemas legales de Maribel Guardia

Por otra parte, Victoria Ruffo señaló que ahora que se convirtió en abuela con el nacimiento de la pequeña Tessa, comprende que la preocupación que siempre se siente por los nietos, reiterando que en este sentido entiende a Maribel Guardia. Finalmente, le hizo una solicitud muy importante al público, pues apuntó lo necesaria que es la prudencia en situaciones como esta y señaló que lo mejor es no opinar, tanto por el bien de su amiga, como el de Imelda Garza.

Victoria Ruffo respaldó a Maribel Guardia en el pleito legal contra Imelda Garza Instagram

“Yo lo que sí le digo a la gente, es que no tienen derecho a opinar, no tienen derecho a meterse en una cuestión que es totalmente privada y solo de ellas. Lo único que le pediría a la gente, es que no opine, que no se metan, porque este es un problema de ellas y son ellas las que tienen que solucionarlo”, concluyó la llamada “queen de las telenovelas”, evitando fijar una postura más allá de lo debido.