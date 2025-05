Mariana Seoane no quiso pleitos con Susana Zabaleta y le pidió perdón tras burlarse de su noviazgo: ‘Un error’

Desde que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez anunciaron de forma oficial su noviazgo -hace precisamente un año-, las críticas en torno a la pareja se han mantenido imparables, sobre todo porque ella es 30 años mayor que el comediante de “La Cotorrisa”, algo que ya desató ácidas reacciones por parte de figuras como Sofía Rivera Torres y hasta Mariana Seoane.

La cantante se colocó en “el ojo del huracán” esta semana luego de que le dedicara una ácida indirecta a Susana Zabaleta a la que hasta reaccionó Matías Gruener, su hijo ; debido a esto, y ante el zafarrancho que se desató, Mariana Seoane mejor optó por “fumar la pipa de la paz”... ¡le pidió perdón a su colega y hasta le echó la culpa a la prensa de la polémica!

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cómo le pidió perdón Mariana Seoane a Susana Zabaleta?

Susana Zabaleta mantuvo una actitud discreta y nunca respondió a las críticas de Mariana Seoane. Por ello, y para evitar que el escándalo creciera más, la cantante tuvo un radical cambio de actitud que sorprendió a más de una persona.

En un nuevo encuentro con medios de comunicación replicado por el programa “Venga la Alegría” en su emisión de este domingo, Mariana Seoane se mostró arrepentida de todo lo que dijo y hasta responsabilizó a los medios de comunicación por el chisme que se desató en torno a sus palabras ya que, a decir de su versión, ella sólo repitió lo que dijo un reportero.

“Yo no tengo ni idea de la relación de ellos (Susana y Ricardo Pérez); al contrario, les deseo todo el amor del mundo. Y sí, tuve el error de haberlo repetido, pido una disculpa pública a Susana y a Ricardo (…) yo no quiero ponerme en pleito con nadie, ustedes me conocen y por eso soy muy frontal y aquí estoy diciendo las cosas como pasaron”, aceptó Seoane.

Sobre Matías Gruener, el hijo de Susana Zabaleta que sí reaccionó al comentario de Seoane, la también bailarina sólo le dedicó elogios ya que aseguró que es un muchacho muy talentoso: “Vi una entrevista de su hijo Matías, que la verdad primero que nada quiero felicitar a Susana porque tiene un hijo talentoso”, declaró.

Con estas palabras, Mariana Seoane quiso cerrar un capítulo muy controvertido que mantuvo bastante ocupado al mundo de la farándula, sobre todo porque más de una persona esperaba a que Susana Zabaleta le respondiera de forma explosiva... ¿pero cuál fue el comentario que lo originó todo?

¿Cuál fue la burla de Mariana Seoane que despertó el revuelo entre los internautas?

El pasado miércoles 30 de abril, Mariana Seoane causó revuelo luego de que en plena entrevista le lanzara unos dardos a Susana Zabaleta por ser la novia de un hombre 30 años menor que ella y hasta aseguró que la actriz supuestamente “mantenía” a Ricardo Pérez para conservarlo a su lado.

“Nunca es mal visto de un hombre a una mujer, como que generalmente a los hombres les gustan las mujeres más jóvenes. Entonces, ¿por qué a nosotras no nos pueden gustar los hombres más jóvenes? Pero yo no soy Susana Zabaleta, yo no mantengo a nadie”, mencionó la cantante en aquella ocasión.