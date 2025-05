Mariana Seoane explotó contra Susana Zabaleta y se burló de su relación con un hombre 30 años menor

El alegre (y atrevido) festejo de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez por su primer aniversario se vio opacado por la implacable opinión de una personalidad del medio artístico. Esto como consecuencia del fuerte comentario que Mariana Seoane mandó en contra de la famosa pareja, que insinuó, tiene una dinámica bastante peculiar en la que ella no está de acuerdo. ¡Entérate de todos los detalles!

¿Qué dijo Mariana Seoane de Susana Zabaleta? Esta fue el filoso dardo sobre su noviazgo

Durante un reciente encuentro con los medios, y retomado por las cámaras de “Sale el Sol”, Mariana Seoane hizo saber que no ve con buenos ojos la relación que mantiene Susana Zabaleta con Ricardo Pérez. Según los dichos de la artista, considera que es normal que sea una mujer quien se interese en un hombre menor, pero al menos para ella, esto no le resulta atractivo debido a que no le interesa mantener económicamente a nadie con tal de que esté a su lado, dando a entender que esto es lo que pasa con los antes mencionados.

“Nunca es mal visto de un hombre a una mujer, como que generalmente a los hombres les gustan las mujeres más jóvenes. Entonces, ¿por qué a nosotras no nos pueden gustar los hombres más jóvenes? Pero yo no soy Susana Zabaleta, yo no mantengo a nadie”, mencionó.

A pesar de lo impresionante de su declaración, la actriz de “Tierra de esperanza” no dio mayores detalles respecto a si tenía motivos para hacer este tipo de aseveraciones respecto a las finanzas de su colega. Por lo que entre el público quedó la duda de si realmente habló con pruebas o si simplemente es algo que especula por lo que ve en redes sociales.

¿Por qué critican la relación de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Mariana Seoane no es la única que ha rechazado el noviazgo de Susana Zabaleta con Ricardo Pérez, pues en realidad la pareja se ha enfrentado a numerosas críticas a lo largo de su primer año juntos. El motivo más frecuente por el que han sido señalados, especialmente en redes sociales, es la gran diferencia de edades que existe entre ellos.

Y es que cabe recordar, la protagonista de “Sexo, pudor y lágrimas” tiene 60 años, mientras que el conductor de “La Cotorrisa” recién cumplió 30 años, es decir, ella le dobla la edad. Asimismo, hay quienes han criticado la supuesta “incongruencia” de la artista, quien hace poco mencionó que le molestaría si llegara a enterarse de que Matías Gruener, su hijo, está relacionado sentimentalmente con una mujer más grande que él.