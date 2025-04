“Prefiero un hijo marihuano que borracho": Susana Zabaleta cuenta anécdota del ‘churro’ que fumó Matías

Susana Zabaleta decidió abrir las puertas de sus recuerdos en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en “El minuto que cambió mi destino” donde la acompañaron sus hijos Elizabetha y Matías Gruener.

En la parte final de la conversación, se unieron los talentosos hijos de la cantante, pero llamó la atención un cuestionamiento del periodista sobre el consumo de marihuana...

Susana Zabaleta respondió directamente: “Yo odio el alcohol, me da miedo. Odio ver a mujeres borrachas, tan mal, tiradas, me choca... Y cuando probé la mota dije ‘ay, qué rico’, es un contacto con la naturaleza... Yo prefiero mil veces tener un hijo marihuano a tener un hijo alcohólico”.

Su hijo Matías decidió contar: “Yo me acuerdo cuando teníamos casa en Acapulco, que una vez que mi mamá me prestó el departamento con mis amigos, me dijo ‘yo prefiero que te eches un churrito a que estén tomando’”.

Susana recordó aquella ocasión, cuando ella fue a cantar a Taxco, y encargó a su hijo y sus amigos con un amigo suyo, el tío Charly. Matías y sus invitados llegaron con una botella grande de vodka, pero su tío Charly le prohibió beber, siguiendo las indicaciones de la actriz.

Matías Gruener contó que su tío Charly les quitó la botella y les ofreció una pipa con marihuana.

Y es que, a decir de Susana Zabaleta, el alcohol “Es una cosa horrenda”.

“Lo normalizamos pero es una de las peores cosas. Es tan fácil estar tomando y que te pongan algo (una sustancia). He visto caer muy mal a mucha gente”.

Susana aprovechó para acotar: “Yo no estoy de acuerdo con ninguna droga pero hay una frase que siempre les digo: En la cantidad está el veneno. Si tú ya no sabes decir ‘hasta aquí, gracias’, ya valiste madre, en el amor, en el dinero, en las drogas, el alcohol, en la cantidad está el veneno”.