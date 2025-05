El hijo de Susana Zabaleta tachó a Mariana Seoane de envidiosa tras las fuertes declaraciones sobre su vida amorosa

El romance entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ha dado mucho de qué hablar desde el primer momento en que confirmaron su amor. No así, esto parece no ser algo que le preocupe a la pareja, en especial porque tienen personas a su alrededor que se encargan de defenderlos, tal como hizo Matías Gruener, quien no se quedó callado y le respondió de forma contundente a Mariana Seoane por entrometerse en temas que no le corresponden.

Así reaccionó el hijo menor de Susana Zabaleta a los ataques de Mariana Seoane

En una conversación retomada por medios como Eden Dorantes y Ventaneando, Matías Gruener explotó contra Mariana Seoane por hablar de la intimidad de Susana Zabaleta. Esto luego de las agrias declaraciones que la cantante lanzó por el noviazgo con Ricardo Pérez, una opinión que según el hijo de Daniel Gruener, está fundamentado por sentimientos de envidia.

“Ay no, qué flojera. Como dice mi mamá, '¡qué hueva!’. Son comentarios que vienen desde la ignorancia y desde la envidia. Creo que lo que debería de hacer en lugar de estar tirando comentarios así, pues mejor debería buscar con quién compartir cosas bonitas y vivr la vida. La vida no es cosa de quién mantiene a quién, ni de si yo te llevo o te traigo. Es cosa de que se amen y punto. Es una cosa de que sepan dar su amor. Y no hay nada más bonito y más padre, que a la edad que tiene mi mamá, todavía se da los lujos que se da”, apuntó.

Esta no es la primera vez que el joven actor manifiesta su apoyo públicamente a la relación de Susana Zabaleta con el conductor de “La Cotorrisa”, pues desde que formalizaron, se ha encargado de dejar claro que respalda cualquier decisión que le dé felicidad a su madre.

¿Qué dijo Mariana Seoane de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Durante un reciente encuentro con la prensa, Mariana Seoane habló de su último lanzamiento musical, el cual contó, está inspirado en la historia de amor de una mujer mayor con un hombre más joven. Sobre esta temática, la también actriz aseguró que esto no debería llamar la atención, porque desde siempre, así es como se han relacionado los hombres con chicas menores.

Mariana Seoane hizo un escandaloso comentario sobre la relación de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez Instagram

Sin embargo, sí manifestó que esta dinámica no le parece en lo absoluto atractiva debido a que ella no está dispuesta a pagar un precio por tener este tipo de acompañamientos. “Yo no soy Susana Zabaleta, yo no mantengo a nadie”, declaró Mariana Seoane, insinuando que Ricardo Pérez se beneficia económicamente por su noviazgo.