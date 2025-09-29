Mamá de Aarón Mercury vendió hasta salchipulpos con tal de sacarlo adelante; hoy es la más orgullosa de él

Aarón Mercury, uno de los jóvenes talentos más comentados de la escena digital, hoy da un paso gigante al participar en un reality que lo pone frente a millones de miradas lejos de su público. Su carisma, frescura y autenticidad lo han convertido en una figura querida por sus seguidores, pero detrás de esa energía que proyecta hay una historia de disciplina y entrega que ha crecido ante los ojos de Nancy, su mamá. Nancy Gonzalez ha sido pilar desde el inicio de su carrera y quien le ha dado fortaleza durante el encierro.

Ella, con temple y amor inquebrantables, eligió a TVyNovelas para hablar por primera vez y en exclusiva nos abrió su corazón.

¿Te preocupaba algo de tu hijo dentro de La casa?

Lo único que me preocupaba es el tema de la comida, o sea, Aarón va a salir siendo otro al que entró, porque antes sí era terrible que tuviera hambre. A mí, por ejemplo, ya me llegaron muchas Nutellas a la casa, también Yayas, sus fans quieren consentirlo con eso de que no puede comer mucho ahí.

¿En bueno para comer tu hijo en casa?

Mira, hace muchísimo ejercicio, regresa, toma proteína, come súpersano, atuncito por ejemplo, y es muy disciplinado, pero por la tarde come papas con salsa, así como en la casa, que ya las fans se dieron cuenta que trae las puntas de los dedos naranjas por andar comiendo papitas. Por ejemplo, dentro de La casa, definitivamente deberían de tratar eso como equipo, porque de alguna manera el presupuesto se gana por equipo y deberían darse gusto todos.

A ti te dejo como responsable de sus redes sociales, pero eso es muy serio, lo has llevado muy bien…

Yo generalmente le ayudaba desde muy niño, yo estudié Diseño, él desde los seis años quería ser youtuber, yo le editaba sus videos. Luego llegó a tener 11 seguidores y ya sintió que la estaba reventando.

Háblame de tu faceta de mamá...

A Aarón lo tuve a los 21 y a Rodrigo, a los 19. Fue maravilloso, algunas problemas como todo, pero maravilloso.

¿Cómo es ese problema que hubo con su casa? ¿los desalojaron?

Fueron una cadena de situaciones, mi padre muere, hubo un mal manejo de cosas, un día llegan a las siete de la mañana unos 16 tipos a mi casa, rompen la puerta y comienzan a sacar todo, le digo a un primo que estaba cerca: “Hazme un favor, llévate a mis hijos para allá a tu casa, ponles caricaturas”, le di leche y cereal y me regresé a tratar de resolver todo. Yo era una joven que trabajaba en Diseño como freelance, y pues sí fue muy difícil.

¿Se llevaron todas tu cosas?

Pues lo de valor se lo llevaron, rompieron muchas otras y con todo lo que dejaron hice una venta de garaje y pude conseguir casi 2 mil pesos. Tuve la suerte de que había una freidora en estas ofertas de noviembre que seguía en exhibición desde el Día de las Madres y pude comprarla, estaba superbarata, entonces comencé a vender salchipulpos, papas a la francesa, helado frito y cositas así, queria salir adelante por mis hijos.

Aarón Mercury YouTube

Las fans de Aarón sienten una profunda admiración por ti...

De verdad somos una familia, las Mercurials, siempre han sido generosísimas y han pasado tantas cosas que en realidad nos volvimos familia, ellas han hecho que Aarón aparezca hasta en una pantalla de Time Square.

¿Tus eras fan de Facundo antes?

Sí, también Aarón, de hecho Aarón pensaba que duraría dos semanas en La casa de los famosos y le pedía a su fandom que cuando él saliera, apoyaran todos a Facundo porque lo admiraba mucho.

Con Alexis Ayala, ¿cómo es? ¿te gusta que tenga ese lado paternal?

Había mucha gente mandándome mensajes tipo: “Dile a Aarón que se aleje”, pero yo soy su madre y conozco a mi hijo y lo quiere mucho, ya le dije a la esposa de Alexis que muchas gracias que defendió a mi hijo.

Aarón llegó a las lágrimas...

Sí, yo creo que justo porque lo defendió alguien desde un lugar muy lindo y él es un chico bueno, un buen hijo que sólo busca no decepcionar a la gente que lo quiere.

La entrevista con Nancy González ocurrió días previos a la eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México, ocurrida el domingo 28 de septiembre de 2025.