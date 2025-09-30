Suscríbete
Famosos

Quién es quién de los visitantes de La Casa de los Famosos México durante 24 horas

¡Las sorpresas no se detienen para los finalistas!

September 29, 2025 • 
MrPepe Rivero
visitantes-casa-famosos-.jpg

Visitantes de La Casa de los Famosos México

YouTube

El último lunes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México estuvo lleno de sorpresas para los finalistas.

Un grupo de visitantes llegaron para pasar 24 horas dentro de las instalaciones que durante los meses recientes han sido el escenario del reality show que solo premiará a una persona con 4 millones de pesos.

La Jefa permitió abrir las puertas de su casa a familiares y amigos de los finalistas.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
alexis ayala dalilah (1).jpg
Famosos
¿Fue amenaza o confirmación de que está actuando? Esto le dijo Alexis Ayala a Dalílah Polanco como finalista
El regreso de ambos actores a La Casa de los Famosos luego de estar nominados provocó un momento tenso
September 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Victoria Ruffo se indigna con La Casa de los Famosos y lanza fuerte acusación
September 29, 2025
Famosos
El último eliminado de LCDF deja al Team Noche herido ¿de muerte?
September 28, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

Mar Contreras recibió la visita de su esposo Julio

La actriz ya había sido sorprendida con la visita de sus dos hijos, aunque ellos estuvieron solo pocos minutos.

Alexis Ayala recibió la visita de su hija Stephanie

Fruto de su relación con Beatriz Zazueta, Stephanie es la hija mayor del actor, quien no la había podido abrazar en al menos dos años, pues ella radica en Estados Unidos.

Abelito recibió la visita de su papá

El carismático don Abel ya había entrado el fin de semana, pero durante pocos minutos, para cenar con su esposa, hijo y habitantes.

Shiky recibió la visita de su novio

Abraham ha estado apoyándolo incondicionalmente y ahora fue su turno de pasar más tiempo con el español. Él también ya había entrado a La Casa, para pasar un momento emotivo con Shiky.

Dalilah Polanco recibió la visita de su amiga

Marta Guzmán, incondicional amiga de Dalilah, llegó para visitar a Polanco. Aunque no acostumbran ser cariñosas entre ellas, se saludaron con un fuerte abrazo.

Aldo De Nigris recibió la visita de su hermana

Andrea De Nigris llegó desde Monterrey para abrazar a su hermano, y demostrarle el apoyo incondicional que le guarda.

La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Horacio-Palencia.jpg
Famosos
Padre de Horacio Palencia está delicado de salud y el cantante cumple su deseo
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
aaron-mercury-traje-prohibido-casa.jpg
Famosos
El traje prohibido de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México: Habla el diseñador
September 29, 2025
 · 
Grisel Vaca
Aisllin-Derbez-Regina-Blandón.jpg
Famosos
Aislinn Derbez sentía celos de Regina Blandón por ‘La Familia P.Luche’ y se lo dijo en su cara
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Chiquis-Lupillo-Rivera.jpg
Famosos
‘Chiquis’ tuvo un romance con amiga de su mamá, Jenni Rivera: Lupillo cuenta los detalles
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
aaron-mercury-mama.jpg
Famosos
Mamá de Aarón Mercury vendió hasta salchipulpos con tal de sacarlo adelante; hoy es la más orgullosa de él
El TikToker fue el último eliminado de La Casa de los Famosos México.
September 29, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Patricia-Reyes-Spíndola.jpg
Famosos
Patricia Reyes Spíndola toma difícil decisión: “Es hora de dedicar tiempo a mi vida”
La primera actriz recibió este 2025 el Ariel de Oro de la mano de una de sus mejores amigas y compañeras.
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-K-Pop.jpg
Famosos
Fans de bandas de K-Pop se están “uniendo” contra Christian Nodal y este sería el motivo
El cantante de música regional sería el objetivo de los clubs de fans de la música coreana.
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Bad Bunny.jpg
Famosos
Confirman que Bad Bunny encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl
Esta será la primera vez que un latinoamericano protagonice este evento desde 2020.
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez