Quién es quién de los visitantes de La Casa de los Famosos México durante 24 horas

El último lunes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México estuvo lleno de sorpresas para los finalistas.

Un grupo de visitantes llegaron para pasar 24 horas dentro de las instalaciones que durante los meses recientes han sido el escenario del reality show que solo premiará a una persona con 4 millones de pesos.

La Jefa permitió abrir las puertas de su casa a familiares y amigos de los finalistas.

Mar Contreras recibió la visita de su esposo Julio

La actriz ya había sido sorprendida con la visita de sus dos hijos, aunque ellos estuvieron solo pocos minutos.

Alexis Ayala recibió la visita de su hija Stephanie

Fruto de su relación con Beatriz Zazueta, Stephanie es la hija mayor del actor, quien no la había podido abrazar en al menos dos años, pues ella radica en Estados Unidos.

Abelito recibió la visita de su papá

El carismático don Abel ya había entrado el fin de semana, pero durante pocos minutos, para cenar con su esposa, hijo y habitantes.

Shiky recibió la visita de su novio

Abraham ha estado apoyándolo incondicionalmente y ahora fue su turno de pasar más tiempo con el español. Él también ya había entrado a La Casa, para pasar un momento emotivo con Shiky.

Dalilah Polanco recibió la visita de su amiga

Marta Guzmán, incondicional amiga de Dalilah, llegó para visitar a Polanco. Aunque no acostumbran ser cariñosas entre ellas, se saludaron con un fuerte abrazo.

Aldo De Nigris recibió la visita de su hermana

Andrea De Nigris llegó desde Monterrey para abrazar a su hermano, y demostrarle el apoyo incondicional que le guarda.