Dalilah Polanco relata en LCDLFM el día que Eugenio Derbez le rompió el corazón por una traición

Tras ser nombrados finalistas, Alexis Ayala, Aldo De Nigris, Mar Contreras, Shiky y Dalilah Polanco, fueron invitados por La Jefa de La Casa de los Famosos México a una dinámica de confesiones.

En el “Triángulo de las verdades”, se le preguntó a los finalistas sobre la vez que se les rompieron el corazón, ante lo cual, Dalilah comenzó a relatar su historia, sin decir nombres.

Recordó que tuvo tres situaciones que la pusieron en alerta sobre una posible infidelidad de su pareja, con quien vivía.

La primera alerta fue cuando una amiga la alertó que su pareja estaba en un evento con otra mujer. Pasó el tiempo, y Dalilah Polanco relató que incrementaron los detalles románticos de él. Al tener la sospecha de que algo ocurría, ella le cuestionó si sucedía algo de lo que no estuviera enterada, pero él negó todo.

“Y se paró en pelotas de la cama, indignado, así de ‘pero ¿a qué hora, si no paro de trabajar?, ¿cuándo he faltado a la casa?; y era cierto, salíamos de viaje, cada que llegaba el fin de semana nos íbamos a no sé dónde... Yo decía, sí, soy yo, no pasa nada. Le dije ‘perdón, me ofusqué...”.

“Eso fue un sábado. El martes me hablan de conocida revista para decirme '¿qué opinas de las fotos publicadas del día de hoy?’... Y yo así de ‘no sé de qué me hablas’”, relató Dalilah Polanco.

Recordó que le habló a la vecina para ir al puesto de periódicos para comprar la revista en cuya portada aparecía su pareja besando a otra mujer.

“Habían fotos de ellos... Y se me rompió el corazón”.

“Me fui a la casa, agarré mi maleta de rueditas, lo que cupo en ella, y le dejé la revista en la cama. Después de eso se desató una relación tóxica horrible durante muchísimo tiempo, pero eso es punto y aparte. La ruptura del corazón fue que no le hacemos caso a lo que sentimos, y yo se lo pregunté en tres ocasiones, con meses de diferencia, y existía lo que yo me tenia, y siempre se me negó categóricamente. Y pues ya con eso, ¿qué haces?”, dijo Dalilah, quien se fue a vivir a su propio departamento.

“Se rompe el corazón porque te engaña la persona a la que amas y se rompe porque no te hiciste caso desde el inicio, aunque sabías que algo andaba mal, pero por no ser ‘la novia tóxica’, permites, y eso te rompe el corazón”.

¿Cómo sabemos que Dalilah Polanco se refería a su ruptura con Eungeio Derbez?

Aunque en la Casa de los Famosos México, Dalilah Polanco no dijo nombres, ya había contado la misma historia en otras entrevistas, como la que le realizó Aurora Valle en el programa ‘Confesiones’.

Por su parte, Alessandra Rosaldo le confirmó a Yordi Rosado que Derbez “tenía una novia” cuando comenzó a surgir la chispa entre ellos. “Ninguno de los dos lo buscamos, y ninguno de los dos quisimos lastimar a nadie ni mucho menos e hicimos lo posible de separarnos. Yo terminé la relación que tenía (con Ernesto D’Alessio), y él la parte de su historia la tendría que contar él; fue difícil”.

Alessandra Rosaldo prefiere evitar a Dalilah Polanco, que es la exnovia de Eugenio Derbez Instagram

“Yo estaba enamorada profundamente”, admitió Dalilah, al tiempo de reflexionar que Eugenio Derbez “finalmente encontró a la persona con la que quería pasar el resto de su vida... Y no era yo”.

Al responder si en algún punto dejó de ser feliz su lado, Polanco dijo: “Hubo un momento en que sí, porque te aferras a algo que ya no te pertenece... Y dices '¿Cómo? Si éramos felices... Siempre ha llegado a casa, llega temprano, ¿en qué momento no estaba aquí? Y te das cuenta que ya no estaba, y tienes que claudicar a un gran amor y no te queda de otra porque él ya está en otro lugar”.

Aurora Valle le preguntó si vio venir el final... Dalilah respondió lo mismo que contó en La Casa: “Le pregunté tres veces en un lapso de nueve meses, y siempre se me tildó de loca, hasta que vi que mi locura era verdad y las cosas eran diferentes”.

Aurora fue directa: "¿Te pintaron el cuerno?”



Dalilah dijo lo mismo que relató en La Casa: “Él dice que no”.

“Mi historia es una, la suya es otra, me imagino que la historia de ella es otra. Todos tenemos una historia distinta, y yo voy a defender la mía”, reiteró Dalilah, quien estuvo cinco años con Eugenio Derbez.