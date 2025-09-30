Suscríbete
Actor de ‘Una familia de diez’ fue a dar a urgencias: Se cayó de espalda y se golpeó la nuca

Esto se sabe del estado de Roberto Tello.

September 29, 2025 • 
MrPepe Rivero
actor-hospital-.jpg

Roberto Tello

El actor Roberto Tello, también conocido en el medio como ‘El Coreano’, sufrió un aparatoso accidente en su hogar tras resbalar en el patio de su casa.

Se cayó de espalda y se golpeó en la nuca, además de su pierna y de lastimarse el hombro.

Roberto Tello acudió de emergencia al hospital después de que comenzó a adormecerse su brazo derecho y quedar inconsciente.

Tras recibir atención médica se reporta estable, pero no ha compartido más detalles de su estado de salud.

Apenas el fin de semana se le vio muy feliz en sus redes sociales.

¿Quién es Roberto Tello?

“El Coreano” ganó ese apodo por su famoso personaje en la telenovela Volver a Empezar, donde actuó junto a Yuri y Chayanne.

Egresado del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), ha participado en muchas telenovelas con grandes estrellas. Forman parte de su historial: Muchachitas, Dos Mujeres, un Camino, El Premio Mayor, Tú y Yo, La Piloto, Vencer el Pasado, entre otras.

Es reconocido también por su personaje en Una Familia de Diez, donde interpreta a Romualdo Brayan del Toro, el novio de ‘Martina’ (Mariana Botas).

También es conocido por su personaje de “Queta Mañón”, una mujer con sobrepeso que interpreta en monólogos y shows de comedia.

Participó en Hotel VIP en 2023, y tuvo que abandonar el programa por una lesión en las costillas.

roberto tello Accidente
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
