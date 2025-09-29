Suscríbete
Famosos

Padre de Horacio Palencia está delicado de salud y el cantante cumple su deseo

El cantautor dio a conocer que atraviesa por un triste momento en su vida.

September 29, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Horacio-Palencia.jpg

El compositor Horacio Palencia reveló que su padre está delicado de salud.

Instagram - Facebook

Hasta el momento, la familia Palencia no ha ofrecido información sobre cambios en el estado de salud de su padre.

El cantautor sinaloense, Horacio Palencia, dio a conocer que vive un complicado momento, pues su padre enfrenta un delicado proceso de salud. Fue a través de sus redes sociales que compartió cómo le da la cara a estos días difíciles.

Palencia reveló públicamente que su padre, don Ramiro Palencia Vargas, de 74 años, está muy delicado, aunque no abundó en cuál es el diagnostico por el que luchan. Sin embargo, sí destacó que quiso complacer los deseos que le manifestó el señor después de varios días hospitalizado.

El compositor dijo que pese a los esfuerzos médicos, su padre se mantiene en una situación crítica. “La verdad es que mi papá sigue muy grave, todos los días dice que quiere irse a Mazatlán y le voy a cumplir su deseo”, indicó Horacio.

El regreso del padre de Horacio a Sinaloa fue una decisión tomada por la familia, todo con el objetivo de brindar comodidad y acompañamiento al señor Palencia. Además, recibirá los tratamientos necesarios para continuar mejorando.

Horacio pidió respeto y comprensión ante la situación y destacó la importancia de los gestos de solidaridad en momentos así, en los que se mantiene cerca de su familia luego de haber suspendido sus actividades para enfocarse en el cuidado de su padre.

“Quiero agradecer antes que nada a todas las personas que se han preocupado por el estado de salud de mi papá, la verdad es que mi papá sigue muy grave. Todos los días dice que quiere irse a Mazatlán y le voy a cumplir su deseo. Le estamos echando todas las ganas al tratamiento y todo, creo que todavía hay mucha gente buena todavía orando por mi papá y les agradezco mucho”, indicó Horacio Palencia.

Cabe recordar que en agosto pasado, Palencia revelaba que su padre padecía cáncer en los pulmones. “Es un cáncer muy agresivo, en los pulmones y tiene 74 años, entonces sí está un poquito mayor”, añadió que estaba internado en México.

¿Qué canciones ha escrito Horacio Palencia?

Palencia ha construido una amplia trayectoria como compositor y cantautor. El nacido en Sinaloa ha escrito temas que se han vuelto éxitos como ‘Ya supérame’, de Grupo Firme, ‘A través del vaso’, interpretada por Carín León y Banda Los Sebastianes, y ‘Hermosa experiencia’, interpretadas por la Banda MS.

Horacio Palencia
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
aaron-mercury-mama.jpg
Famosos
Mamá de Aarón Mercury vendió hasta salchipulpos con tal de sacarlo adelante; hoy es la más orgullosa de él
September 29, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Patricia-Reyes-Spíndola.jpg
Famosos
Patricia Reyes Spíndola toma difícil decisión: “Es hora de dedicar tiempo a mi vida”
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-K-Pop.jpg
Famosos
Fans de bandas de K-Pop se están “uniendo” contra Christian Nodal y este sería el motivo
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Bad Bunny.jpg
Famosos
Confirman que Bad Bunny encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Tyra-Spaulding .jpg
Viral
Hallan sin vida a ExMiss Universo Jamaica; se habría quitado la vida: “Mi mente me está matando”
Tyra Spaulding murió a los 26 años y en repetidas ocasiones habló de su “batalla” contra la depresión.
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
selena gomez (2).jpg
Famosos
Este es el pasado mexicano de Selena Gomez
La cantante y actriz, que se casó este fin de semana, es orgullosa de sus raíces
September 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
victoria ruffo aaron.jpg
Famosos
Victoria Ruffo se indigna con La Casa de los Famosos y lanza fuerte acusación
La Queen era fiel seguidora del realty show pero la última eliminación la hizo tomar una decisión
September 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexis ayala dalilah (1).jpg
Famosos
¿Fue amenaza o confirmación de que está actuando? Esto le dijo Alexis Ayala a Dalílah Polanco como finalista
El regreso de ambos actores a La Casa de los Famosos luego de estar nominados provocó un momento tenso
September 29, 2025
 · 
Alejandro Flores