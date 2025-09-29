Padre de Horacio Palencia está delicado de salud y el cantante cumple su deseo

Hasta el momento, la familia Palencia no ha ofrecido información sobre cambios en el estado de salud de su padre.

El cantautor sinaloense, Horacio Palencia, dio a conocer que vive un complicado momento, pues su padre enfrenta un delicado proceso de salud. Fue a través de sus redes sociales que compartió cómo le da la cara a estos días difíciles.

Palencia reveló públicamente que su padre, don Ramiro Palencia Vargas, de 74 años, está muy delicado, aunque no abundó en cuál es el diagnostico por el que luchan. Sin embargo, sí destacó que quiso complacer los deseos que le manifestó el señor después de varios días hospitalizado.

El compositor dijo que pese a los esfuerzos médicos, su padre se mantiene en una situación crítica. “La verdad es que mi papá sigue muy grave, todos los días dice que quiere irse a Mazatlán y le voy a cumplir su deseo”, indicó Horacio.

El regreso del padre de Horacio a Sinaloa fue una decisión tomada por la familia, todo con el objetivo de brindar comodidad y acompañamiento al señor Palencia. Además, recibirá los tratamientos necesarios para continuar mejorando.

Horacio pidió respeto y comprensión ante la situación y destacó la importancia de los gestos de solidaridad en momentos así, en los que se mantiene cerca de su familia luego de haber suspendido sus actividades para enfocarse en el cuidado de su padre.

“Quiero agradecer antes que nada a todas las personas que se han preocupado por el estado de salud de mi papá, la verdad es que mi papá sigue muy grave. Todos los días dice que quiere irse a Mazatlán y le voy a cumplir su deseo. Le estamos echando todas las ganas al tratamiento y todo, creo que todavía hay mucha gente buena todavía orando por mi papá y les agradezco mucho”, indicó Horacio Palencia.

Cabe recordar que en agosto pasado, Palencia revelaba que su padre padecía cáncer en los pulmones. “Es un cáncer muy agresivo, en los pulmones y tiene 74 años, entonces sí está un poquito mayor”, añadió que estaba internado en México.

¿Qué canciones ha escrito Horacio Palencia?

Palencia ha construido una amplia trayectoria como compositor y cantautor. El nacido en Sinaloa ha escrito temas que se han vuelto éxitos como ‘Ya supérame’, de Grupo Firme, ‘A través del vaso’, interpretada por Carín León y Banda Los Sebastianes, y ‘Hermosa experiencia’, interpretadas por la Banda MS.

