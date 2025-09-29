‘Chiquis’ tuvo un romance con amiga de su mamá, Jenni Rivera: Lupillo cuenta los detalles

“Este episodio fue como un terremoto en la familia, que modificó y reorganizó el tablero de las alianzas”.

Recientemente se publicó el libro ‘Tragos amargos’, de Lupillo Rivera, donde revela sin reservas los episodios más comentados de su vida como su romance con Belinda, además de sus inicios, su familia, sus matrimonios y las tragedias que ha enfrentado.

En una entrevista que le realizaron sus hijos, ‘El Toro del Corrido’ les confesó entre lágrimas parte de uno de sus relatos y que tiene que ver con su salud. Lupillo les dijo que ha ido perdiendo gradualmente el oído y tal padecimiento lo ha llevado a pensar en tomar una pausa en su carrera.

Visiblemente afectado, el intérprete dijo que tiene problemas de salud que lo están alejando de lo que más ama hacer, que es cantar.

“Me han surgido más cosas que la gente no sabe, creo que este momento es muy fuerte para mí porque me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho el escenario, la adrenalina”, comentó.

‘Chiquis’ y la mejor amiga de Jenni

Sin embargo, poco a poco se van conociendo más detalles de la publicación de Rivera, y otro episodio que ha impactado es que su sobrina ‘Chiquis’ habría tenido un romance con una amiga de su mamá, Jenni, llamada Elena Jiménez.

En ‘Tragos amargos’ se desempolvó una de las polémicas que sacudió el entorno familiar como la relación lésbica entre ‘Chiquis’ y Elena Jiménez, una de las mejores amigas de Jenni.

En un fragmento de la publicación, Lupillo narra cómo su hermana le contó sobre el presunto romance que tenía su hija con la empresaria joyera. Incluso, se menciona el supuesto video en el que ‘La Diva de la Banda’ vio que su entonces esposo, Esteban Loaiza, y ‘Chiquis’ salen de un clóset.

Según el relato del cantante, en una ocasión Jenni se reunió con Elena y ella le contó lo que había pasado con ‘Chiquis’. “Le confesó que habían estado una vez juntas, ella y su hija, y luego otra vez en la que Esteban las había estado mirando. Sí me dijo que había un video, pero que en él solamente se veía la entrada y la salida de un clóset”, se lee en el libro.

Tras la confesión, Jenni le reprochó a su amiga y se sintió traicionada, pues ella le abrió las “puertas de su casa, de su familia, después de haberla ayudado e impulsado en el negocio haciendo proyectos juntas”, detalló ‘El Toro del Corrido’.

Lupillo indicó en su libro que al escuchar a su hermana le creyó, pero le pidió que comprobara y estuviera completamente segura de la situación.

El cantante relata que se comunicó con ‘Chiquis’ para escuchar su versión, pero ella lo negó todo “entre lágrimas” y le aconsejó que enfrentara la situación.

“Este episodio fue como un terremoto en la familia, que modificó y reorganizó el tablero de las alianzas”, se lee en el libro de Rivera.

El amorío entre ‘Chiquis’ y la joyera Elena es un evento de mucha controversia, sobre todo porque la empresaria era muy cercana a ‘La Diva de la Banda’. Incluso, ella le vendió el anillo de compromiso a Esteban para que le pidiera matrimonio a Jenni, y su amistad era tan sólida que fue madrina de boda.

‘Chiquis’ lo negó y otra versión confirma el romance lésbico

Según la biógrafa Laura Lucio, ‘La Gran Señora’ descubrió “fotos comprometedoras” de ‘Chiquis’ en el celular de Elena, lo que la hizo sentirse profundamente traicionada.

También se especuló sobre un trío sexual entre la primogénita de Jenni, la joyera y Esteban Loaiza, lo cual ‘Chiquis’ siempre ha desmentido.

A pesar de la polémica, la hija de Jenni y Elena Jiménez mantuvieron una amistad, incluso, la empresaria asistió a la boda de ‘Chiquis’ con Lorenzo Méndez.