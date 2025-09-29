El traje prohibido de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México: Habla el diseñador

El diseñador Eduardo Blass habla de la controversia por el traje prohibido y explica cómo desarrolló la imagen que hizo destacar al influencer Aarón Mercury en cada gala de La Casa de los Famoso México.

Si algo llamó la atención de Aarón Mercury en La casa de los famosos México es su vestuario. Cada gala presumió un outfit único que saca partido a su físico y lo hizo destacar, tal como lo planeó el diseñador Eduardo Blass, quien está detrás de cada prenda que utilizó el influencer.

En exclusiva, Blass nos cuenta cómo fue que diseñaron las piezas con las que Mercury ha logrado brillar.

“Un día me habló para decirme que estaba en un proyecto del cual no se podía hablar, se trataba de LCDLF; y empezamos a trabajar viendo ideas, conceptos... Una vez vino a verme con uno de sus amigos y me mostraron fotos de lo que querían más o menos, pero les dije que yo no trabajaba con referencias porque al final nos contaminamos de ideas y a mí sí me gusta analizar para qué persona es el diseño, para qué tipo de evento, si hay luces o no… Me gusta trabajar con base al tipo de piel, los tonos que le favorecen, qué les gusta enseñar y qué parte de su cuerpo prefieren no mostrar…”, detalló el diseñador, quien nos contó qué le pidió Aarón específicamente.

“Él me dijo que necesitaba 10 trajes para las galas y ya cuando entró al reality también resolvimos los outfits de las galas de los miércoles con un concepto más casual. Me pidió que fueran cosas negras, fue muy directo, me dijo que no usaba colores ni tonos arena, colores fuertes… nada más negro o tonos grises, y si acaso azul marino”, señaló.

Aarón Mercury Instagram

Sin embargo, Blass, quien ha diseñado infinidad de piezas para varias celebridades, le propuso que más “que hacerle ropa era formarle un concepto”.

“Le dije que lo que teníamos que lograr era que fuera el chavo más fashion, que lo voltearan a ver, sí, por lo que hace, pero también por ser una persona con estilo, que se viste bien, con ropa a su talla, y lograr lo que muchos actores mexicanos han conseguido: que los inviten a los desfiles de prestigiosas marcas internacionales”.

Explicó que eso se puede lograr teniendo un concepto original “porque la gente luego se da cuenta de que eres la copia de tal”.

EL TRAJE QUE LE PROHIBIERON “HA SIDO EL MÁS FAMOSO DE TODOS”

Eduardo Blass diseñador de Aarón dice que la tela del traje de cafe no causa efecto moaré por lo tanto no fue la causa por la que no lo dejaron utilizarlo si no que lo más probable es que no querían que opacará a Guana🙄#LaCasaDeLosFamososMéxico#LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX3 pic.twitter.com/7NnmsWRr9x — valag🐣 (@kjooniesun) September 15, 2025

Sobre la polémica por el traje marrón que le prohibieron usar al influencer en la expulsión del domingo 14 de septiembre, señaló: “Al final creo que ha sido el traje más famoso de todos”.

“Todos han gustado, pero ese traje, cuando se lo quitaron, yo estaba viendo el en vivo y ya sabía que la segunda opción era un vestuario negro, porque se lo habíamos mandado días antes”.

“De hecho, hice un video en el que dije que qué mala onda que no le dejaron usar el traje, y analizando la situación pensé que era lógico porque no iban a vestir a dos de los habitantes de café, ya que El Guana también llevaba ese color, pero también dije: ‘¿Por qué no le cambiaron el traje al otro en vez de Aarón que ya estaba listo, perfumado y todo?’”.

La producción argumentó que el vestuario de Aarón provocaría un efecto moiré, es decir, interferencia visual, a lo que el diseñador responde: “Esa tela yo la ocupé hace siete años para unas miss y no es una tela que no funcione, normalmente el moiré lo hacen las líneas o rayas muy pegaditas y delgadas, y (el vestuario de Aarón) realmente daba un efecto de brillo, no de moiré”, enfatizó.

Lo cierto es que Aarón Mercury ha logrado cautivar a sus seguidoras con cada una de las prendas que ha elegido en este reality.