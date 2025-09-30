Suscríbete
La Jefa ordenó la reapertura del Cuarto Noche: Les habían quitado las cobijas azules por esto

Aldo De Nigris y Mar Contreras se habían quejado que Cuarto Eclipse parecía Cuarto Día... Ahora entendieron por qué.

September 30, 2025 • 
MrPepe Rivero
cuarto-noche-lcdlfm-.jpg

Cuarto Noche se volvió a abrir

YouTube

Durante las 24 horas en que habrá visitas en La Casa de los Famosos México, La Jefa ordenó la reapertura del Cuarto Noche.

Y es que en la semana final, el reality show está decidido a sorprender a los habitantes que se pelearán por el reconocimiento de los 4 millones de pesos, por lo que les llevaron a un familiar para pasar la noche.

Debido a que en Cuarto Eclipse no había camas suficientes para todos, La Jefa ordenó que durante una sola noche, se volvería a abrir el Cuarto donde surgió ‘la manada’ de Noche.

En un momento emotivo, los finalistas y sus familiares abrieron la puerta por primera vez. Al entrar, descubrieron que estaba en perfectas condiciones, con las cobijas azules que días atrás les habían quitado de Cuarto Eclipse. De hecho, Mar Contreras y Aldo De Nigris se habían quejado de que los colores en Cuarto Eclipse eran los de Día, donde predominaban los tonos blancos y amarillos.

Pero la sorpresa que encontró ‘la manada’, fue que sus cobjias azules estaban en las camas que ocupaban, y que solo por la noche del 29 al 30 de septiembre, compartirían con sus familiares.

¿Quiénes entraron de visita a La Casa de los Famosos México?

Mar Contreras recibió la visita de su esposo Julio, mientras Alexis Ayala fue sorprendido por su hija Stephanie, a quien no veía desde hace dos años.

Abelito recibió la visita de su papá, mientras Shiky fue feliz de volver a abrazar a su novio Abraham.

Dalilah Polanco recibió la visita de su amiga Marta Guzmán, y Aldo De Nigris recibió la visita de su hermana Andrea.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
