Betty Monroe da señales de vida tras años de ausencia y se deja ver en la playa

La exconductora de ‘Tempranito’ ha permanecido fuera del ojo público desde 2019.

September 29, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Betty-Monroe.jpg

La actriz Betty Monroe reapareció en redes sociales.

Instagram

Tras haberse alejado por completo, en días recientes compartió un video donde se le puede ver en Uruguay, en una reserva natural.

Betty Monroe tomó una drástica decisión en 2019, retirarse del medio del espectáculo sigilosamente, sin dar explicaciones ni pistas del porqué. Tras protagonizar exitosos melodramas como ‘Perla’, de 1998, ‘Tres veces Sofía’, de 1999, o ‘La Mujer de Judas’, de 2012, desapareció.

Fue la muerte de su amigo Daniel Bisogno la que la hizo asomar la nariz un poco a su cuenta de TikTok. Mediante una fotografía, Betty despidió a su compañero de proyectos como ’Tempranito’ o ‘Mercado Azteca’. En la postal junto al conductor, Monroe escribió: “Hasta siempre querido amigo”, en febrero pasado.

@bettymonroeoficial

Hasta siempre querido amigo #danielbisogno #adios #vuelaalto

♬ sonido original - BettyMonroeOficial

En su cuenta de TikTok donde apenas tiene 20 mil seguidores, la actriz no había compartido nada en meses. Sólo en 2024 publicó algunas fotografías donde se le ve de viaje y un par de videos donde habla frente a la cámara.

De hecho, fue en dicha red social donde Betty Monroe confirmó que se alejó de la televisión para conocerse a sí misma y estar en contacto con sus seres amados.

La última telenovela de Betty Monroe fue para Imagen Televisión, junto a Héctor Suárez Gomís en ‘Muy padres’. Un año antes, la vimos raparse en la telenovela de Juan Osorio, ‘Sueño de amor’.

Da señales de vida

Tras haberse alejado por completo, en días recientes Beatriz Monroy Alarcón, nombre real de la actriz, compartió un video donde se le puede ver en Uruguay, en una reserva natural. Betty lucía un abrigo rojo que cubre su cabeza y cabello, pero más adelante aparece una foto donde se ve su rostro y donde se observa que está acompañada por una mujer y un hombre que fotografían un faro.

@bettymonroeoficial

#viajestiktok #uruguay🇺🇾 #BettyMonroe #fashion #family #world

♬ sonido original - A👸🏻
“La búsqueda de un amor continuo sólo te lo puede dar la familia”, escribió en una de sus publicaciones.

Monroe mantiene la expectativa y curiosidad entre sus seguidores, pues la guapa actriz tapatía no dice más, dejando a quienes la buscan con todas las preguntas sobre su ausencia.

La también exmodelo brilló en las telenovelas de 1998 y 1999. Pero después obtuvo su primer papel como protagonista en ‘Como en el cine’, de 2021, con TV Azteca. Luego interpretó personajes principales en ‘Cielo Rojo’, ‘La Mujer de Judas’ y ‘La hija del jardinero’.

Su faceta de presentadora se potenció con los programas ‘Tempranito’, ‘DeporTV’ y ‘Cada Mañana’ de TV Azteca. Luego de su última telenovela en Televisa, dejó de ser parte de proyectos de la pantalla chica y lo último que se supo de ella en 2018 fue que sufrió un asalto en su casa y un secuestro exprés.

Betty Monroe
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
