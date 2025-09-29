Aislinn Derbez sentía celos de Regina Blandón por ‘La Familia P.Luche’ y se lo dijo en su cara

“¿Y ella por qué sale todo el tiempo de su hija, a mí por qué no me llamó?”.

Aislinn Derbez tiene un podcast llamado ‘La Magia del Caos’, y entre sus invitadas para abrir sus propios baúles de los recuerdos, llegó Regina Blandón.

Tanto Aislinn como Regina se dispusieron a llevar una charla que transcurrió entre risas y confidencias, una de ellas dejó sorprendida a Blandón, pues estaba relacionada con la etapa en la que Regina formó parte de ‘La Familia P.Luche’, donde daba vida a ‘Bibi’.

La hija de Eugenio se sinceró y confesó que durante años sintió una curiosa mezcla de cercanía y celos hacia la “hija televisiva” de su padre.

Regina relató que ciertamente el personaje de ‘Bibi’ no estaba armado como lo conoció el público, sino que en el casting terminó de darle forma a la dinámica familiar.

“Me tocó mucha suerte estar 10 años ahí, la primera temporada tenía como 10 u 11 años, la segunda como 14 más o menos, y la tercera como 19. Son 30 capítulos por temporada”, contó Regina y añadió que su experiencia fue muy enriquecedora, pues el personaje pequeño terminó siendo esencial.

Aislinn, por su parte, no dudó en abrir su corazón y revelar que veía reflejos de sí misma en Bibi. “Siento que mi papá se basó un poco en mí para hacer su personaje”, confesó con sinceridad.

Incluso reconoció que, como hija de Derbez, no siempre le resultaba fácil ver a otra niña interpretando a la hija que su padre mostraba en pantalla.

“Sí me daba un poco de celos, pensaba: ‘¿Y ella por qué sale todo el tiempo de su hija, a mí por qué no me llamó, a mí por qué no me hicieron casting?’ Sí creo que me daba un poco de celos, la verdad”, añadió.

La actriz de ‘Mentiras, la serie’ no se sintió ofendida por los dichos de Derbez y coincidió en que existía una conexión especial, incluso recordó que compartió escenas con la propia Aislinn y con Vadhir, su hermano. Y que incluso pese a las largas jornadas de grabación, siempre se dio un ambiente cordial entre los jóvenes, lo que hizo más llevadera la exigencia del proyecto.

Actualmente, más de dos décadas después, Regina sigue reconociendo la fuerza que tiene ‘Bibi’ en el imaginario popular. “Se ha repetido y repetido. Es un fenómeno de la televisión, está muy fuerte”, aseguró.

Regina añadió que todavía responde al nombre del personaje cuando alguien le grita en la calle. Un gesto automático que, según dijo, es prueba de cómo la serie logró trascender generaciones y mantenerse viva en la memoria colectiva de millones de espectadores.

