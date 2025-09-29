Suscríbete
Famosos

Histórica votación en la gala de eliminación donde Aarón Mercury salió de La Casa de los Famosos México

Una de las placas de nominados más fuertes de la temporada.

September 29, 2025 • 
TVyNovelas
eliminacion-gala-.jpg

Gala de eliminación

YouTube

La Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México registró más de 25 millones de votos.

En su novena Gala de Eliminación, La Casa de los Famosos México se mantiene como el programa dominical más visto, alcanzando una audiencia de más de 14.6 millones de televidentes.

El público reiteró la gran empatía que ha desarrollado por las celebridades del reality e impuso un nuevo récord al contabilizar más de 25.3 millones de votos emitidos ayer en la Gala para apoyar a sus favoritos.

La votación registrada determinó que el influencer Aaron Mercury fuera el noveno eliminado de esta temporada, tras permanecer 64 días en la casa.

Los seis finalistas que continúan en la competencia son: Mar Contreras, Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Abelito, Dalílah Polanco y Shiky.

La Casa de los Famosos México, producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, se adentra en la realidad de las personalidades que habitan la casa y que, aislados totalmente del mundo exterior, tienen que convivir 24 horas al día sabiendo que todo lo que hacen es observado.

La estrecha convivencia y el reto de no ser eliminados genera un ambiente lleno de tensión, donde las emociones se amplifican y se vuelven más intensas.

La Casa de los Famosos México se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 horas por las estrellas. También puede verse en vivo por ViX, cuya transmisión tiene cámaras 24/7 sin censura.

Aarón Mercury La Casa de los Famosos México
TVyNovelas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
aaron-mercury-mama.jpg
Famosos
Mamá de Aarón Mercury vendió hasta salchipulpos con tal de sacarlo adelante; hoy es la más orgullosa de él
September 29, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Patricia-Reyes-Spíndola.jpg
Famosos
Patricia Reyes Spíndola toma difícil decisión: “Es hora de dedicar tiempo a mi vida”
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-K-Pop.jpg
Famosos
Fans de bandas de K-Pop se están “uniendo” contra Christian Nodal y este sería el motivo
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Bad Bunny.jpg
Famosos
Confirman que Bad Bunny encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Tyra-Spaulding .jpg
Viral
Hallan sin vida a ExMiss Universo Jamaica; se habría quitado la vida: “Mi mente me está matando”
Tyra Spaulding murió a los 26 años y en repetidas ocasiones habló de su “batalla” contra la depresión.
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
selena gomez (2).jpg
Famosos
Este es el pasado mexicano de Selena Gomez
La cantante y actriz, que se casó este fin de semana, es orgullosa de sus raíces
September 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
victoria ruffo aaron.jpg
Famosos
Victoria Ruffo se indigna con La Casa de los Famosos y lanza fuerte acusación
La Queen era fiel seguidora del realty show pero la última eliminación la hizo tomar una decisión
September 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexis ayala dalilah (1).jpg
Famosos
¿Fue amenaza o confirmación de que está actuando? Esto le dijo Alexis Ayala a Dalílah Polanco como finalista
El regreso de ambos actores a La Casa de los Famosos luego de estar nominados provocó un momento tenso
September 29, 2025
 · 
Alejandro Flores