Valentina Gilabert se reconstruye tras perdonar a su agresora: "¡Hay que ser más humanos!”

La joven estuvo al borde de la muerte y ahora mira al futuro.

August 11, 2025 • 
Nayib Canaán
Valentina Gilabert

La modelo de 19 años, Valentina Gilabert, sorprendió al aparecer en la La Fiesta de los Famosos.

TVyNovelas

En un país acostumbrado a escándalos de farándula que nacen y mueren en las redes sociales, pocas historias calan hondo en el corazón del público como la de Valentina Gilabert. Su nombre dejó de ser solo una promesa del modelase juvenil cuando, en febrero de 2025, su vida pendió de un hilo.

La violencia, inesperada y brutal, la convirtió en símbolo de una generación marcada por los estragos del amor tóxico, las redes sociales y la impunidad que -esta vez- fue puesta a prueba.

Marianne Gonzaga, influencer de 17 años, viajó desde Cancún a CDMX para enfrentar al padre de su hija. Sin embargo, lo que debía ser un encuentro privado terminó en tragedia pública.

Al enterarse de una supuesta relación entre suexnovio y Valentina Gilabert -algo que ésta siempre negó- Marianne atacó a la modelo con un arma blanca, asestándole 14 heridas que casi le arrebatan la vida.

En un acto que nadie vio venir, Valentina decidió otorgar el perdón a su agresora. Las redes estallaron, el debate se polarizo y muchos exigieron respuestas. Ahora, por primera vez desde aquel momento, Valentina rompe el silencio con TVyNovelas.

La vimos durante La fiesta de los famosos, en el estreno de La Casa de los Famosos México, en Televisa San Ángel; entre luces, cámaras y la nostalgia de su infancia, Valentina no rehuyó a ninguna pregunta.

“Este ha sido como un regreso a Televisa porque venía mucho cuando era chiquita, mis abuelos (los actores Mario Carillas e Iliana de la Garza) trabajaban aquí y yo estuve en el CEA Infantil pero me salí”, compartió con una sonrisa melancólica. Hoy, tras cicatrices visibles e invisibles, Valentina vuelve a mirar al futuro.

“Eventualmente creo que retomaré la carrera de actuación para seguir los pasos de mis abuelos”.

“Actualmente estoy enfocada en mis estudios, en tener una buena relación con mi familia. Estudio gastronomía, quiero ser chef, estoy haciendo un proyecto sobre la comida italiana y todo va muy bien”, nos dijo con entusiasmo.

Sobre su salud, no se anduvo con rodeos: “Físicamente estoy bien, emocionalmente, pues ahí vamos, ha sido un proceso bastante complicado, pero a veces todas estas situaciones malas traen cosas buenas”.

valentina-gilabert.jpg

Valentina Gilabert

NMás

Valentina Gilabert ataque
Nayib Canaán
