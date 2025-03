Mariana Echeverría admitió que se quedó sin trabajo tras LCDLFM y le mandó un insólito consejo a sus compañeros

Durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, diversos de sus habitantes se vieron involucrados en polémicas que les cobraron factura al momento de regresar al “mundo real”. Es el caso de lo que le habría ocurrido a Mariana Echeverría, quien habría experimentado en carne propia los efectos negativos de su participación, en especial porque se ganó el rechazo del público por diferentes acciones que despertaron indignación.

Mariana Echeverría reveló problemas con su trabajo tras salir de La Casa de los Famosos México

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, plataforma en la que en días pasados expuso el origen de su enemistad con Faisy, Mariana Echeverría compartió detalles únicos de su experiencia en La Casa de los Famosos México. Y es que cabe recordar, aunque entró como una de las preferidas de la audiencia, con el paso de los días comenzó a mostrar ciertas actitudes que la volvieron “villana”, y que al parecer, le significaron importantes consecuencias en su vida laboral.

“Yo estaba siento que en la mejor etapa de mi vida respecto a lo laboral. Venía saliendo de “El hotel VIP”, iba a “Hoy”, estaba en lo de “Me Caigo de Risa”. También tenía mucha chamba por mis redes sociales, no quiero decir que ahora no tenga, pero por supuesto que bajó, así es el rollo de las redes, de repente todo mundo te deja de seguir”, explicó la también comediante, quien desde que salió del show, no ha tenido nuevos proyectos en la pantalla, lo que comprobaría su versión de que sí se quedó sin una buena parte de su trabajo por todas las polémicas que protagonizó durante su estancia en el programa.

La carrera de Mariana Echeverría ha atravesado diversas polémicas Instagram

El particular consejo que Mariana Echeverría le mandó a sus compañeros de reality

Finalmente, Mariana Echeverría invitó a sus colegas a plantearse muy bien la decisión de ingresar a este tipo de proyectos como lo son “La Casa de los Famosos México”, pero en caso de que quieran vivir la experiencia, hacer buenas negociaciones. “Que te ofrezcan una buena lana, porque no sabes si te va a ir bien o si te va a ir mal, esto es una ruleta. Asegúrense de tener a sus amigos contados con la mano, porque son los que no los van a abandonar”, concluyó la conductora, que actualmente está esperando a su segundo hijo junto al portero Óscar Jiménez.