Una famosa cantante reveló que buscó a Cazzu para una colaboración: ¿venganza contra Ángela Aguilar?

El triángulo amoroso entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu fue uno de los escándalos más comentados durante los últimos meses, lo que inevitablemente provocó que tanto fanáticos como colegas, tomaran parte en este conflicto. Este sería el caso de Yeri MUA, quien luego de que manifestó su respaldo a la argentina, se habría decidido a hacerle una importante propuesta con la que le ayudaría a impulsar su presencia entre el público mexicano.

Los dardos para Ángela Aguilar no se detienen y después de varios meses involucrada en diversas polémicas, otra mala racha podría avecinarse. Esto ahora que existen probabilidades de que Yeri MUA una su talento con el de Cazzu ahora que la veracruzana ya la invitó a colaborar en un nuevo sencillo. Esto después de que la intérprete de “Chupón” dijo a “Sale el Sol” que ya puso en marcha su plan para convencer a la trapera.

“El otro día le mandé una canción a la Cazzu. Le dije a La Joaqui: ‘mándale esta canción a la Cazzu, a ver si le gusta. Es de chava, para cantar así, de mujer, de empoderadas, pero a ver qué dice”, dijo emocionada la conocida como “Bratz Jarocha”, delatando que su cómplice principal en esta misión sería la mejor amiga de Julieta Cazzuchelli.

Hasta el momento, la intérprete de “DOLCE” no se ha pronunciado al respecto, por lo que los fanáticos de ambas artistas del género urbano siguen a la expectativa de si esta colaboración será posible. Al mismo tiempo, esta proyecto desde ya provocó curiosidad por saber si agregarán alguna estrofa para la joven cantante, tomando en cuenta los antecedentes que las dos tienen con la esposa de Christian Nodal.

¿Qué dijo Yeri MUA de Ángela Aguilar?

En noviembre de 2024, justo después de que Cazzu habló del matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar, una de las personalidades que se unió a la discusión fue Yeri MUA, quien con su peculiar personalidad, declaró que su solidaridad estaba plenamente con la rapera. “Yo les voy a dar mi humilde opinión. No porque sea mexicana significa que apoyo las infidelidades y así, no. Yo, mexicana, apoyo a mi querida argentina Cazzu. La verdad, reina, diosa, y todo lo que pasó, mis respetos porque ella solo mira”, dijo la influencer.

Sin embargo, sus comentarios subieron de tono cuando Yeri MUA insultó a la hija de Pepe Aguilar. “Miren, les voy a decir algo. No sé por qué, pero no puedo odiar a Ángela. Es que más allá de que está chiquita, yo creo que está p*ndej*, pero porque yo ta lo he estado. Cuando estoy enamorada, parece que estoy poseída, defiendo a mi hombre y su palabra es todo lo que creo”, concluyó Yeri, refiriéndose a la forma en que Ángela Aguilar defendió su amor con Christian Nodal, sin importarle las críticas en su contra por la presunta traición hacia Cazzu.