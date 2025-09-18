Suscríbete
¿Mariana Botas le hizo el feo a Elaine Haro? La joven actriz dice: “No sentí una energía de recibimiento”

Elaine salió y ya vio todo lo que pasaba dentro de La Casa de los Famosos México.

September 18, 2025 • 
MrPepe Rivero
elaine-mariana-botas.jpg

Elaine Haro y Mariana Botas

YouTube, Instagram

Elaine Haro la ha pasado mal desde que fue eliminada de La Casa de los Famosos México, y ya hasta lloró durante una transmisión en vivo por TikTok.

“Ese live inició porque llegué a mi casa como a las 12 y me puse a ver redes, y estuve hasta las 6.30 de la mañana. La mayoría eran mensajes de apoyo, el live era para compartir el agradecimiento”.

“También vi recopilaciones de ciertos comentarios que se hicieron dentro de La Casa”, dijo Elaine durante una entrevista con Marie Claire Harp para el canal de YouTube del reality show.

“Trato de tomarlo desde el amor y el ‘no pasa nada’, pero ciertos comentarios que vi, de cositas muy pequeñas, vi que Mariana y Guana estaban hablando sobre los puntos que di, y se llevó a que yo era hipócrita; yo no tenía lealtad con Guana, estaba jugando el juego”.

Elaine ya vio todo lo que decían sus compañeros de ella: “También hubo un momento que me estaba imitando de cómo era como Aarón. A mí no me gustó, me movió, no sé, algo raro”.

Con Mariana Botas no hubo energía linda al verse

Debido a que los ex habitantes coinciden en las galas de La Casa de los Famosos México, Elaine Haro se encontró con Mariana Botas, pero a decir de la joven actriz, no hubo una cálida bienvenida.

“No sentí una energía de recibimiento. Yo no tengo ningún tema con ella; desde que se fue, siempre la recordaba, no hablaba mal de ella. Yo me quedo con eso, y son cosas que se dan”.

“Sí me decepcioné y en el live dije que vi ciertas cosas que me movieron”, dijo Elaine.

¿Qué hay de Ninel Conde? “Ninel me recibió bien, le agradezco el abrazo que me dio. Entiendo su postura, ellas apoyan al Cuarto Día; como participantes sabemos que es un juego, y si el juego sobrepasa y te metes en lo personal, ahí está mal. Pero si simplemente estás jugando, creo que no debería haber problema”.

Eso sí, Elaine no guarda rencores ni quiere hacer pleitos: “Soy cero conflictiva, no me gusta tener problemas con las personas, y así quiero que sea con todos los integrantes; decir ‘esto ya pasó’, con Ninel, Priscila, decir ‘güey, te quiero, no pasa nada’”.

Cabe mencionar que Doña Lety, abuela de Aldo De Nigris, habló pestes de Mariana Botas, y luego apareció muy contenta con Elaine Haro y hasta la llamó su futura nieta.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
