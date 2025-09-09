Mariana Botas confiesa si le guarda rencor a Alexis Ayala y defiende a Jessica Segura tras bullying

Luego de ser la quinta eliminada de La casa de los famosos México 3, Mariana Botas hace un balance de su participación, calificándola como una gran experiencia.

“Estoy regresando a la realidad poco a poco, y nada, agradecida con la oportunidad, para mí fue un sueño poder estar en La casa de los famosos México porque yo siempre he sido fan de este formato (…), en esta ocasión me tocó estar en el cuarto que no era favorito y ni modo”.

Sobre las diferencias que tuvo dentro de La casa con Alexis Ayala, Mariana sabe que todo se dio dentro del juego; sin embargo, sostiene que los comentarios de su compañero cruzaron la línea del respeto.

“Así como lo dije, lo sostengo, porque para mí cruzó la línea del respeto conmigo cuando yo jamás le abrí la puerta para que me faltara el respeto, porque, todo lo contrario, yo a él siempre me dirigí con respeto y hasta con halagos, lo comenté en su momento porque era el momento de decirlo, ya no estoy jugando más en La casa, eso se queda dentro del juego, dije lo que tenía que decir y pues nada, a lo que sigue”.

Mariana Botas

Después de toda la vorágine de sentimientos, espera que el reality le traiga como resultado buenas oportunidades en lo laboral.

“Estoy muy emocionada, abierta a las posibilidades y a que lleguen oportunidades a mí, creo y espero que esta exposición me abra las puertas para regresar a las telenovelas, hacer series, algo que yo tengo muchas ganas de hacer porque antes que otra cosa soy actriz, espero poder encontrar cosas nuevas y obviamente seguir con Jessica y Daniela en nuestro proyecto que amamos muchísimo”.

Mariana defiende a Jessica Segura

Jessica Segura defiende a Mariana Botas de Alexis Ayala Instagram

Por defender a su amiga Mariana, a Jessica Segura la atacaron en redes sociales y ya no se quedó callada: “Es muy doloroso ver cómo hay gente que se atreve a escribirme diciendo que desean que no sea madre, deseándome la muerte, que tristeza que tengan el corazón tan podrido, las personas que hablan del físico de mi amiga o la juzgan, qué bajos, qué poco vale su tiempo, nadie tiene derecho a meterse con la vida y las heridas de las personas”.

Acerca de los agresivos comentarios que recibió Segura, Botas nos compartió: “Me parece fuertísimo, no entiendo realmente a la gente que tiene ese nivel de odio en sus vidas y en su corazón, Jessica ni siquiera estuvo dentro de La casa como para que la ataquen sólo por ser mi amiga y apoyarme, diciéndole cosas tan feas”.

“Lo desapruebo por supuesto, porque es un tipo de violencia y hoy con las redes cualquier persona puede escribir a través de un celular o de una computadora, creo que tiene que quedarse desde donde viene y yo sé que Jess sabrá soltarlo, me siento apenada con ella, porque jamás pensé que llegara a tanto, pero estos programas llevan a un fanatismo que supera los límites del respeto y de la educación”, dijo Mariana.

