Jessica Segura vs. Alexis Ayala por Mariana Botas: “Los animales aúllan, pero nosotros podemos razonar”

La actriz sentenció que no hay campaña de desprestigio, como el actor asegura en La Casa de los Famosos México.

September 02, 2025 • 
MrPepe Rivero
Jessica Segura defiende a Mariana Botas de Alexis Ayala

Tras la eliminación de Mariana Botas, Jessica Segura reaccionó a los insultos y mensajes ofensivos que recibió por ser su amiga, y también la actriz de parte de Alexis Ayala dentro de La Casa de los Famosos México.

En una entrevista publicada por el canal de YouTube Media Digital H&L, Jessica Segura admitió que no hizo mucho ruido por ser prudente, aunque muchas situaciones no eran de su agrado.

“Me da tristeza ver cómo funcionamos como sociedad. Hoy más que nunca abrazo a nuestro público de Envinadas, abrazo la decisión de tener el podcast y demostrar que la amistad entre mujeres existe y salirnos de la línea donde normalizamos muchas cosas”, dijo la actriz.

“No son campañas de desprestigio”

La última noche en La Casa de los Famosos México, Mariana Botas le recriminó a Alexis haberle faltado al respeto al decir que hablar con ella es como estar “con un pez... nada, nada, nada”.

Así que Jessica Segura le dejó un mensaje a Alexis Ayala, quien acusó de que el reclamo de Mariana era una campaña de desprestigio.

“Me da tristeza que hay dobles discursos. Yo no tengo que decirte tonto para decirte tonto, y que estemos defendiendo lo indefendible me da tristeza, y que aplaudamos esos discursos de odio y violencia disfrazados.

“No son campañas de desprestigio, son realidades que nos queremos hacer tontos y no ver”, dijo Jessica Segura.

“Me duele porque Mariana es un ser humano precioso, pero hubo personas que desde el día uno la nominaron y hacían discursos de que ‘a mí me nominan todas las mujeres’ y ‘claro no tengo que hablar contigo porque eres una hueca’ y luego diciendo ‘no pongas palabras en mi boca’. Hay cosas que no se valen”.

Jessica envió mensaje a haters

En medio de la polémica, a ella también le tocaron mensajes de odio en redes sociales:

“A todas las personas que se atrevieron a escribirme, diciendo que desean que nunca sea mamá y deseándome la muerte y cosas terribles, de cosas que me duelen… les digo qué tristeza que tengan un corazón tan podrido. Esas personas que se atreven a hablar del físico de mi amiga, a quienes creen que tienen derecho a desearle lo peor, qué bajos, qué poco valen, qué poco vale su tiempo y qué triste. Ojalá todas las personas podamos ser valientes y confrontar esto”.

“Es triste que le den voz y enaltezcan cosas que no se deben enaltecer. Los animales aúllan, actúan por instinto y cazan, pero nosotros podemos razonar y dialogar, y hay formas de jugar un juego limpio”.

Sobre el desempeño de su amiga, Mariana Botas, Jessica confesó:

“Le faltó divertirse un poco más. Supongo que es una casa complicada, ella tenía planes de nominar como ‘Martina’ (su personaje de Una familia de Diez). Siento que faltó la parte fiestera, ella es el alma de la fiesta; me faltó que se soltara un poco. Pero respeto su estrategia porque desconozco lo que se vive ahí adentro”.

“Creo que le afectó que Abelito la nominara siempre y que se controlara tanto y se mesurara y no contestarle a unos cuantos lo que debía”, dijo la actriz.

