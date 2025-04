Marco Antonio Regil reveló que ya tiene una novia tras 14 años de soltería

Desde hace varios años, la vida amorosa de Marco Antonio Regil es un intrigante tema de debate entre los internautas debido a que el presentador, a pesar de su éxito en la pantalla chica, nunca se ha casado y sólo tuvo algunos noviazgos esporádicos que, fiel a su estilo, mantuvo en el hermetismo más absoluto.

Ahora, ya con muchos proyectos en puerta y con mucho éxito en sus redes sociales, Marco Antonio Regil le dio otra oportunidad al romance con una chica muy especial que lo hizo ver el amor desde otra perspectiva... ¡esto es todo lo que se sabe de su novia!

¿QUÉ SE SABE DE LA NUEVA NOVIA DE MARCO ANTONIO REGIL?

Fue en una reciente emisión del pódcast “Dimes y billetes” con Moris Diec que Marco Antonio Regil confirmó que ya tiene novia desde hace tres meses, un amor que ahora siente mucho más maduro.

“Tengo novia… somos muy buenos amigos. Nos conocimos durante tres años. Nos gustan las mismas cosas. Llevamos tres meses”, detalló el conductor.

Sobre la identidad de la mujer que lo conquistó, Regil prefirió dejarla en secreto ya que ella no está relacionada con la farándula y, por lo tanto, no le agrada mucho ser el centro de atención, sólo dijo que ambos sienten la misma afición por el veganismo, las terapias de sanación y la medicina natural.

“Ella es muy independiente, tiene sus proyectos, su trabajo… le gusta mucho lo que hace. Tiene sus logros, su vida. Yo no la agobio y ella no me agobia. Nos morimos de risa juntos. Tenemos un estilo de vida similar. Somos muy tranquilos. No somos de fiesta. Nos gusta nuestro trabajo, el crecimiento personal”, relató Marco Antonio.

Por otra parte, el presentador de televisión aceptó que este nuevo noviazgo es diferente para él porque en esta ocasión la pasión quedó de lado y en su lugar ambos disfrutan de otros aspectos del noviazgo.

“Cuando estás con la persona correcta es muy bonito... No se siente ese enamoramiento, esa llamarada de locura que desaparece. Se siente maduro y tranquilo, y me gusta”, concluyó.

¿QUÉ DIJO SHANIK BERMAN DE LA SOLTERÍA DE MARCO ANTONIO REGIL?

En el 2024, justo cuando “La Casa de los Famosos México 2" inició sus transmisiones, Shanik Berman despertó un auténtico revuelo cuando, en una charla íntima con algunos de sus compañeros , reveló que Marco Antonio Regil no se casaba porque su mamá lo sobreprotegía demasiado, una teoría que resultó ser bastante escandalosa.

“Marco Antonio Regil tuvo muchos hermanos grandes y él era el chiquito, y la mamá le decía: ‘Tú eres mi novio’ (…) lo que pasó es que, Marco Antonio Regil, cuando ella quería salir con un hombre, le decía: ‘si tú sales con un hombre, yo me mato. Yo me hago daño’ ”, dijo Berman en aquella ocasión.

Esta especulación soltada a mediados de julio dejó a más de una persona con la boca abierta, sobre todo porque Marco Antonio Regil desmintió todo esto y, de hecho, hasta le pidió a Shanik Berman que no inventara chismes de su vida privada y mucho menos metiera a su mamá en ellos... ¡bombazo!

¿QUIÉNES HAN SIDO LAS NOVIAS DE MARCO ANTONIO REGIL?

A lo largo de su carrera, Marco Antonio Regil ha sido involucrado sentimentalmente con varias figuras del entretenimiento mexicano; sin embargo, sólo se confirmaron tres relaciones formales: