Marco Antonio Regil reaccionó filoso a los dichos de Shanik Berman en La casa de los famosos México: qué dijo

Marco Antonio Regil La casa de los famosos México durante una charla donde hasta la fallecida mamá del conductor salió embarrada.

La soltería de Marco Antonio Regil , quien a sus 54 años no ha caminado al altar a pesar de que se le ha relacionado sentimentalmente con varias mujeres, es un misterio para el mundo de la farándula que fue aclarado por Shanik Berman , quien soltó una auténtica bomba.

De acuerdo con la teoría de la periodista, Marco Antonio Regil supuestamente tuvo una relación con su mamá bastante inquietante debido a que ambos llegaron a desarrollar una personalidad posesiva por el otro, lo que les impidió salir con parejas sentimentales de manera seria, ¿qué dijo el conductor al respecto?

TE RECOMENDAMOS:

¿QUÉ LE RESPONDIÓ MARCO ANTONIO REGIL A SHANIK BERMAN?

Los dichos de Shanik Berman en La casa de los famosos México no pasaron desapercibidos para Marco Antonio Regil, quien de manera educada pero contundente se lanzó en contra de la periodista:

“No sé si Shanik sea psicóloga, si le dio terapia a mi mamá o a mí, porque si no nada más está inventado”

“No sé si Shanik sea psicóloga, si le dio terapia a mi mamá o a mí, porque si no nada más está inventado para que le vaya bien en el show”, declaró Regil a pregunta expresa de un periodista que le preguntó sobre este incómodo tema.

Para Regil , las declaraciones de Shanik Berman “no tienen ni pies ni cabeza”, por lo que le dio un lapidario consejo al recordarle a la periodista que su mamá ya murió y eso merece un respeto especial:

“Mi mamá ya falleció y no es como para andarla metiendo en chismes y reality shows”, consideró Regil, quien además de declarar que “le está haciendo falta ética” a la periodista, le suplicó que no use a su madre para ganar puntos en La casa de los famosos México: “Le deseo mucho éxito”, concluyó.